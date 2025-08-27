День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 16:30

Икра «Восточная» из свежих баклажанов

Икра «Восточная» из свежих баклажанов Икра «Восточная» из свежих баклажанов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Этот рецепт полностью меняет представление о классической овощной икре. Молодые баклажаны (1 кг) нарезаем мельчайшими кубиками и томим в собственном соку с щепоткой соли до мягкости. Сладкий перец (300 г) и сочные томаты (400 г) измельчаем аналогичным образом. Ядреный лук (200 г) режем полукольцами и маринуем в винном уксусе (200 мл) с щепоткой сахара (10 г). Ядро грецких орехов (50 г) слегка обжариваем на сухой сковороде для раскрытия аромата и растираем в ступке с 2 зубчиками чеснока и кинзой (50 г). Все ингредиенты соединяем в глиняном горшке, заправляем виноградным маслом (50 мл), зернами граната (100 г) и аджикой (50 г). Тщательно перемешиваем и оставляем настаиваться под гнетом на 12 часов в прохладном месте. Готовую икру раскладываем по банкам, заливаем оставшимся маринадом и стерилизуем не более 15 минут. Эта яркая закуска станет главным открытием сезона.

рецепты
икра
баклажаны
домашние заготовки
Оксана Головина
О. Головина
