Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 14:18

Лечо с шампиньонами и грушей

Лечо с шампиньонами и грушей Лечо с шампиньонами и грушей Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Потребуется: один килограмм острого перца, полкилограмма шампиньонов, семьсот граммов вяленых томатов в масле, одна крупная груша. Грибы нарежьте пластинами и обжарьте до золотистой корочки. Перец нарежьте квадратиками. Вяленые томаты вместе с маслом пюрируйте блендером в густой соус. Грушу нарежьте тонкими дольками. В сотейнике смешайте томатную пасту, грибы, перец и грушу. Тушите без крышки сорок минут, чтобы соус выпарился и загустел. В конце добавьте пятьдесят миллилитров бальзамического уксуса и две щепотки сушеного чеснока. Разложите горячим по банкам и закатайте крышками. Это лечо идеально как теплый гарнир к стейку или полента.

Ранее мы писали о: Настоящий вкус: готовим томатную пасту и сок без консервантов и добавок

рецепты
лечо
домашние заготовки
зима
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Туманная морось и холод до +8? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
В ВС России раскрыли, кто держал оборону в Клебан-Быке на самом деле
Пожар, раненый ребенок и волна дронов: как ВСУ атакуют РФ 23 августа
«Испытал боль»: американский архиепископ извинился за встречу с Путиным
В киберполиции раскрыли, какие данные карты открывают доступ к счету
Скончалась легенда ГИТИСа
На Украине сообщили о гибели еще одного «призрака Киева»
Страшное ДТП под Хабаровском унесло жизни трех человек
В Атырау мужчина разбил жене голову и лишил ее жизни на глазах у детей
Пожар на рынке в Махачкале потушили
Фетисов рассказал печальные подробности состояния Константинова
Групповой удар российских войск привел к колоссальным потерям ВСУ
Пулково временно закрылся
Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Суд разрешил Митрошиной съехать из квартиры свекра
Три человека погибли в лобовом ДТП под Краснодаром
«Лава хлынула наружу»: началось извержение вулкана Килауэа
Средства ПВО сбили над Россией 20 беспилотников за два часа
Компания друзей заманила в лес 16-летнюю девушку и надругалась над ней
В Госдуме раскрыли, чем на Украине займется духовный советник Трампа
Дальше
Самое популярное
Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные
Общество

Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.