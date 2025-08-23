Лечо с шампиньонами и грушей

Потребуется: один килограмм острого перца, полкилограмма шампиньонов, семьсот граммов вяленых томатов в масле, одна крупная груша. Грибы нарежьте пластинами и обжарьте до золотистой корочки. Перец нарежьте квадратиками. Вяленые томаты вместе с маслом пюрируйте блендером в густой соус. Грушу нарежьте тонкими дольками. В сотейнике смешайте томатную пасту, грибы, перец и грушу. Тушите без крышки сорок минут, чтобы соус выпарился и загустел. В конце добавьте пятьдесят миллилитров бальзамического уксуса и две щепотки сушеного чеснока. Разложите горячим по банкам и закатайте крышками. Это лечо идеально как теплый гарнир к стейку или полента.

