Хотите быть на 100% уверены в составе томатной пасты в вашем соусе или борще? Мечтаете о чистом, без лишней соли и сахара, томатном соке? Тогда этот сборник рецептов для вас. Домашнее приготовление — это не только просто и выгодно, но и дает полный контроль над вкусом и консистенцией конечного продукта. Готовьтесь к тому, что после этой статьи вы больше никогда не купите магазинную томатную пасту!

Секрет идеальной томатной пасты: добавляю копчености

Томатный сок, который спасет любой вечер: рецепт внутри

Это должен знать каждый кулинар: идеальная томатная паста

Томатный сок с копченой паприкой и свежим имбирем

Секрет идеальной томатной пасты: добавляю копчености

Для создания насыщенной томатной пасты выбирают мясистые помидоры, идеально подходят сорта сливовидной формы. В качестве ароматной основы берут чеснок, репчатый лук и копченый бекон, который обжаривается на оливковом масле до появления аппетитного аромата. Томаты предварительно обрабатывают: бланшируют, а затем освобождают от тонкой кожицы и семян.

На сковороде пассеруют измельченный лук и чеснок до мягкости, после чего присоединяют к ним подготовленные томаты и обжаренный бекон. После краткого тушения всю ароматную массу переливают в кастрюлю, куда сразу добавляют сахар, соль, молотый кумин, каплю остроты в виде кайенского перца, а также свежий базилик и тимьян. Смесь уваривают на медленном огне несколько часов, пока она не достигнет консистенции густой сметаны. Для сокращения времени приготовления можно начать процесс в разогретой духовке.

Готовую пасту превращают в однородное пюре с помощью блендера, а для идеально нежной текстуры дополнительно протирают через сито. Финальный шаг — расфасовка по предварительно простерилизованным банкам.

Это должен знать каждый кулинар: идеальная томатная паста Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Томатный сок, который спасет любой вечер: рецепт внутри

Чтобы создать насыщенный томатный соус, возьмите мясистые помидоры, например, сортов «бычье сердце» или «рома». Также потребуются сладкий красный перец, крупная морковь, свежий стебель сельдерея и ароматные зубчики чеснока. Для характерного вкуса подготовьте вустерский соус, кумин, душистые листья базилика, морскую соль, черный перец и свежий лимонный сок.

Овощи готовят особым способом: нарезанные перец и морковь обжаривают на раскаленной сухой сковороде до появления карамельных ноток, после чего добавляют сельдерей и чеснок. К обжаренной овощной основе отправляют нарезанные томаты и томят на медленном огне. Затем вводят пряности и базилик. Готовую массу измельчают до однородности, протирают через сито для идеальной текстуры, а в самом конце добавляют вустерский соус и лимонный сок, которые создают идеальный вкусовой баланс.

Это должен знать каждый кулинар: идеальная томатная паста

За основу возьмите спелые мясистые томаты. Их следует обдать кипятком, чтобы легко освободить от шкурки, аккуратно удалить семена и все плотные перегородки, а сочную мякоть мелко порубить. Сладкий перец необходимо очистить от семян и нашинковать. Подготовленные томаты и перец вместе с сочной морковью и ароматным репчатым луком пропускают через мясорубку. Эту ароматную основу переливают в кастрюлю с толстым дном, куда сразу отправляют несколько целых зубчиков чеснока, оливковое масло, щедрую ложку сахара, соль, а для изысканной кислинки вместо уксуса — горсть спелой темной вишни без косточек.

Секрет идеальной томатной пасты: добавляю копчености Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Доведите будущую пасту до первых признаков кипения и немедленно убавьте пламя до самого слабого. Теперь главное — терпение: массу нужно томить долгие часы, изредка, а в конце приготовления — постоянно помешивая деревянной лопаткой, чтобы ни капли не пригорело. Готовность определяется насыщенным темно-красным цветом, очень густой консистенцией и значительным уменьшением в объеме. Не забудьте тогда извлечь чеснок. Если желаете добиться идеально однородной текстуры, пропустите гущу через сито. Горячую пасту сразу расфасовывают по стерильным банкам и герметично укупоривают.

Томатный сок с копченой паприкой и свежим имбирем

Кулинарное путешествие к насыщенному вкусу томатного сока начинается с отборных спелых помидоров, обладающих плотной и сочной мякотью. Для легкого снятия кожицы их следует ненадолго погрузить в кипящую воду, после чего очистить и нарезать на несколько частей.

На дно кастрюли наливается ароматное оливковое масло, в котором до мягкости и золотистого оттенка пассеруется измельченный репчатый лук вместе с душистыми дольками чеснока. К этой основе отправляются подготовленные томаты, щедро приправленные терпкой копченой паприкой, свежим тертым имбирем, пикантной ноткой кайенского перца и ароматными веточками тимьяна. Смесь тушится под закрытой крышкой на небольшом огне, чтобы ингредиенты полностью раскрыли свой вкус и насытили бульон.

Настоящий вкус: готовим томатную пасту и сок без консервантов и добавок Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовую массу освобождают от тимьяна, сдабривают яблочным уксусом для яркости и медом для гармоничной сладости, а затем превращают в однородное пюре с помощью блендера. Для получения идеально шелковистой текстуры без семян и частичек кожицы протрите смесь через сито. После этого остается лишь добавить соль по своему вкусу и основательно охладить в течение нескольких часов.

Перед тем как подать, сок лучше слегка взболтать и украсить свежим листиком базилика. Хранится такой домашний напиток исключительно в холодильнике и не более трех суток.