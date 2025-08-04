Томатный сок, который спасет любой вечер: рецепт внутри

Пряный томатный сок с базиликом и вустерским соусом — это не просто напиток, а настоящий кулинарный эксперимент. Для приготовления 1,5 литров понадобится 2 кг мясистых томатов (сорта «Бычье сердце» или «Рома»), крупная морковь, стебель сельдерея, красный болгарский перец, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. вустерского соуса, 1/2 ч. л. молотого кумина, 10 листиков базилика, 1 ч. л. морской соли, щепотка черного перца и 1 ст. л. лимонного сока.

Овощи подготавливают особым способом: измельченные перец и морковь обжаривают на сухой сковороде до карамелизации, добавляют сельдерей и чеснок. Нарезанные томаты тушат с обжаренными овощами 20 минут, затем вводят специи и базилик. После измельчения и процеживания добавляют вустерский соус и лимонный сок для баланса вкуса.

Особенность рецепта — глубокий вкусовой профиль с дымчатыми нотами и свежими травяными акцентами. Такой томатный сок с базиликом подают охлажденным со льдом, в составе коктейлей или как пикантный аперитив. Хранят в стерильной таре до 5 суток.