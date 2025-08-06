Томатный сок с копченой паприкой и свежим имбирем

Начните с 1,5 кг спелых мясистых помидоров. Бланшируйте их 2 минуты в кипятке, снимите кожицу и разрежьте на четвертинки. В кастрюле разогрейте 1 ст. л. оливкового масла, добавьте 1 мелко рубленую луковицу и 2 зубчика чеснока. Пассеруйте до прозрачности. Добавьте томаты, 1/2 ч. л. копченой паприки, 1 см тертого имбиря, щепотку кайенского перца и 2 веточки тимьяна. Тушите 20 минут под крышкой на малом огне.

Снимите с огня, удалите тимьян, влейте 2 ст. л. яблочного уксуса и 1 ч. л. меда. Пюрируйте блендером до гладкости. Протрите массу через сито, чтобы убрать семена. Посолите по вкусу, охладите 3 часа. Перед подачей взболтайте и украсьте свежим базиликом. Сок хранится в холоде до 3 дней.

Для бархатистости добавьте 50 мл охлажденного овощного бульона перед подачей.

