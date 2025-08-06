Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 20:00

Томатный сок с копченой паприкой и свежим имбирем

Томатный сок с копченой паприкой и свежим имбирем Томатный сок с копченой паприкой и свежим имбирем Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Начните с 1,5 кг спелых мясистых помидоров. Бланшируйте их 2 минуты в кипятке, снимите кожицу и разрежьте на четвертинки. В кастрюле разогрейте 1 ст. л. оливкового масла, добавьте 1 мелко рубленую луковицу и 2 зубчика чеснока. Пассеруйте до прозрачности. Добавьте томаты, 1/2 ч. л. копченой паприки, 1 см тертого имбиря, щепотку кайенского перца и 2 веточки тимьяна. Тушите 20 минут под крышкой на малом огне.

Снимите с огня, удалите тимьян, влейте 2 ст. л. яблочного уксуса и 1 ч. л. меда. Пюрируйте блендером до гладкости. Протрите массу через сито, чтобы убрать семена. Посолите по вкусу, охладите 3 часа. Перед подачей взболтайте и украсьте свежим базиликом. Сок хранится в холоде до 3 дней.

Для бархатистости добавьте 50 мл охлажденного овощного бульона перед подачей.

Ранее мы делились рецептом: кабачковые лодочки с крабовым салатом — необычно и вкусно! Всего 20 минут

рецепты
томаты
сок
домашние заготовки
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России отразили атаку ВСУ по Ростовской области
«Действительно опасен»: врач предостерегла от сна в одной позе
Вакцина по ОМС? Гинцбург — о революционном лекарстве от рака
Полицейский-вуайерист попался свои коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.