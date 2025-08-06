Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 11:27

Кабачковые лодочки с крабовым салатом — необычно и вкусно! Всего 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Крабовые рулетики в кабачках — изысканно и просто. Когда хочется подать привычный крабовый салат так, чтобы гости ахнули, этот рецепт становится настоящей палочкой-выручалочкой! Нежные кабачковые ленты с пикантной начинкой и ноткой соевого соуса — сочетание, которое превращает простой салат в шедевр. А главное — готовится быстро и выглядит настолько эффектно, что кажется, будто вы провели на кухне полдня.

Для начала берем 2 молодых кабачка (с нежной кожицей) и нарезаем их вдоль тонкими лентами толщиной 2–3 мм — удобно использовать овощечистку или острый нож. Посыпаем солью и оставляем на 10 минут, чтобы ушла лишняя влага, затем промокаем бумажным полотенцем. Готовим начинку: 200 г крабовых палочек мелко режем, смешиваем с 2 вареными яйцами (кубиками), 100 г кукурузы, 1 ст. л. мелко нарезанного укропа и 3 ст. л. легкого майонеза. Для пикантности добавляем 1 ч. л. соевого соуса — он придаст глубину вкуса.

Кабачковые ленты слегка обжариваем на сухой сковороде по 30 секунд с каждой стороны до мягкости (можно сбрызнуть оливковым маслом). Остужаем, затем на каждый ломтик выкладываем 1 ст. л. начинки и аккуратно сворачиваем рулетик. Закрепляем шпажкой или зубочисткой. Подаем сразу, украсив кунжутом и каплей соевого соуса.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

кабачки
рулеты
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мешки с валютой, оружие: экс-чиновник украл предприятие на 100 млрд, детали
В СПЧ оценили идею помещать подростков в исправительные центры за нарушения
Кадыров сообщил о вылете в зону спецоперации новой группы добровольцев
Астрофизик допустил существование внеземных цивилизаций
В Раде признали, чем обернулось вторжение в Курскую область
Ветеран «Спартака» призвал ужесточить лимит до трех легионеров в РПЛ
«Происходят убийства и пытки»: Мирошник о секретных тюрьмах ВСУ и Судже
«Мутация в сознании». Стерлигов решил открыть рынок рабов: что известно
Россияне ринулись брать кредиты после снижения ставки ЦБ
На Камчатке произошел еще один сильный афтершок
На Урале поезд протаранил самосвал с водителем без прав
Калининградца арестовали за передачу информации о спутниках спецслужбам США
В МИД РФ раскрыли, какие зверства происходят в секретных тюрьмах ВСУ
Жена Диброва опровергла слухи о разводе с супругом
Марочко раскрыл жуткие последствия новой атаки дрона ВСУ в ЛНР
Массовые беспорядки с участием мигрантов вспыхнули в российском городе
Гибель известного комментатора не дойдет до суда
Камчатское землетрясение сравнили с одной из главных катастроф античности
В Минпросвещения объяснили, зачем нужно вводить ГОСТ на школьную форму
Россияне увидят луну необычного цвета во время затмения
Дальше
Самое популярное
Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Россия

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.