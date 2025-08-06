Кабачковые лодочки с крабовым салатом — необычно и вкусно! Всего 20 минут

Крабовые рулетики в кабачках — изысканно и просто. Когда хочется подать привычный крабовый салат так, чтобы гости ахнули, этот рецепт становится настоящей палочкой-выручалочкой! Нежные кабачковые ленты с пикантной начинкой и ноткой соевого соуса — сочетание, которое превращает простой салат в шедевр. А главное — готовится быстро и выглядит настолько эффектно, что кажется, будто вы провели на кухне полдня.

Для начала берем 2 молодых кабачка (с нежной кожицей) и нарезаем их вдоль тонкими лентами толщиной 2–3 мм — удобно использовать овощечистку или острый нож. Посыпаем солью и оставляем на 10 минут, чтобы ушла лишняя влага, затем промокаем бумажным полотенцем. Готовим начинку: 200 г крабовых палочек мелко режем, смешиваем с 2 вареными яйцами (кубиками), 100 г кукурузы, 1 ст. л. мелко нарезанного укропа и 3 ст. л. легкого майонеза. Для пикантности добавляем 1 ч. л. соевого соуса — он придаст глубину вкуса.

Кабачковые ленты слегка обжариваем на сухой сковороде по 30 секунд с каждой стороны до мягкости (можно сбрызнуть оливковым маслом). Остужаем, затем на каждый ломтик выкладываем 1 ст. л. начинки и аккуратно сворачиваем рулетик. Закрепляем шпажкой или зубочисткой. Подаем сразу, украсив кунжутом и каплей соевого соуса.

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