27 августа 2025 в 10:29

Все соседи просят рецепт: моя баклажанная икра с копченой паприкой

Баклажанная икра с паприкой Баклажанная икра с паприкой Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Баклажанная икра на зиму с добавлением копченой паприки приобретает совершенно особенный характер. Этот простой рецепт позволяет создать закуску с комплексным вкусом и соблазнительным ароматом, где мягкость баклажанов гармонично сочетается с пикантными дымными нотками. Такой кулинарный шедевр станет гордостью любой хозяйки и украсит зимний стол.

Универсальность этой вкуснейшей икры позволяет использовать ее в качестве спреда для бутербродов, самостоятельной холодной закуски или оригинального гарнира к баранине, птице или рису. Ее неповторимый вкус запомнится надолго.

Для приготовления необходимо: 2 килограмма баклажанов, 1 килограмм спелых томатов, полкилограмма репчатого лука, полкилограмма сочной моркови, 200 миллилитров растительного масла без запаха, 2 столовые ложки с горкой копченой паприки, соль средней фракции и свежемолотый черный перец по вкусу.

Технология приготовления следующая: баклажаны целиком запекают в разогретой духовке до мягкой консистенции и характерного румянца. После остывания с них снимают кожицу, а мякоть измельчают. Одновременно лук и морковь пассеруют до прозрачности и легкой карамелизации. К ним присоединяют помидоры, натертые на крупной терке, и томят основу примерно четверть часа. Далее вводят подготовленные баклажаны, всыпают копченую паприку, приправляют солью и перцем. Овощную массу уваривают на минимальном пламени полчаса до желаемой густоты, не забывая помешивать. Горячую баклажанную икру с копченой паприкой незамедлительно фасуют в простерилизованные стеклянные емкости и герметично укупоривают.

Эта ароматная закуска с насыщенным вкусом подарит воспоминания о лете в холодный сезон. Приятного аппетита!

Анна Скворцова
А. Скворцова
