День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 10:30

Икра «Бабушкин секрет» из печеных баклажанов

Икра «Бабушкин секрет» из печеных баклажанов Икра «Бабушкин секрет» из печеных баклажанов Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Главный секрет — запекание овощей до легкой подпалины и аромата дымка. Крупные баклажаны (2 кг) и мясистый перец (500 г) целиком отправляем в духовку до размягчения и появления румяных бочков. Очищаем от кожицы, превращаем в однородную массу вместе с сочными томатами (1 кг) и луком (300 г). Морковь (300 г) трем на терке и припускаем в капле масла до мягкости. Соединяем все в казане с толстым дном, добавляем душистое подсолнечное масло, щедро солим, кладем щепотку сахара для баланса и тушим под крышкой около часа на самом малом огне, чтобы вкусы слились воедино. В финале сдабриваем чесноком и каплей яблочного уксуса (50 мл). Горячую икру раскладываем по стерильным банкам и укутываем в одеяло на сутки. Эта икра покорит вас своей бархатистой текстурой и глубинным вкусом.

рецепты
икра
баклажаны
домашние заготовки
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Подмосковье хоронят забитого до смерти мигрантами Ерошевича
Подросток изнасиловал украинку в кустах возле Эйфелевой башни
Пользователи столкнулись с массовым сбоем в работе Google Meet 27 августа
Школьница скончалась после репетиции к Дню знаний
В Норвегии заявили о тройной опасности нашествия «русской» горбуши
Россиянам подсказали, как справиться с осенней хандрой
В Польше захотели лишать беженцев гражданства из-за дерзкого украинца
Подросток скончался из-за отказа в госпитализации
В Якутии мать лишили детей за «поминальную стопку» по погибшему на СВО
Волчанск, Покровск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 27 августа
Мужчина заманил ребенка мороженым и изнасиловал в лесополосе
Друг Николая Дроздова ответил на слухи о бросивших телеведущего дочерях
Копенгаген высказал претензии дипломату США из-за притязаний на Гренландию
Стало известно, когда увеличится размер социальных пенсий
Беспилотник ВСУ атаковал один из российских регионов
В четырех регионах Украины повреждена энергетическая инфраструктура
Ушел из жизни олимпийский чемпион по плаванию Юрий Присекин
Полиция задержала 30 мигрантов из Янино по делу о массовой драке
Шнуров отказался помогать бойцам СВО
Мать пропавшего Свечникова сообщила о проблемах при заплыве
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.