Икра «Бабушкин секрет» из печеных баклажанов

Главный секрет — запекание овощей до легкой подпалины и аромата дымка. Крупные баклажаны (2 кг) и мясистый перец (500 г) целиком отправляем в духовку до размягчения и появления румяных бочков. Очищаем от кожицы, превращаем в однородную массу вместе с сочными томатами (1 кг) и луком (300 г). Морковь (300 г) трем на терке и припускаем в капле масла до мягкости. Соединяем все в казане с толстым дном, добавляем душистое подсолнечное масло, щедро солим, кладем щепотку сахара для баланса и тушим под крышкой около часа на самом малом огне, чтобы вкусы слились воедино. В финале сдабриваем чесноком и каплей яблочного уксуса (50 мл). Горячую икру раскладываем по стерильным банкам и укутываем в одеяло на сутки. Эта икра покорит вас своей бархатистой текстурой и глубинным вкусом.