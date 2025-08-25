С фейхоа и кешью: рецепт баклажанной икры на зиму — очень необычно

Баклажанная икра «Шелковый путь» с фейхоа и кешью-кремом. Заинтересовало название? NEWS.ru знает рецепт этой потрясающей зимней закуски!

Нужны: баклажаны — 2,1 кг, очищенные фейхоа — 200 г, лук красный — 400 г, паста томатная — 80 г, крем из кешью — 70 г, масло кунжутное — 90 мл, соус гранатовый наршараб — 50 мл, чеснок — 8 зубчиков, кинза свежая — 20 г, соль розовая — 15 г, зира молотая — 5 г, перец черный молотый — 3 г, лимонный сок свежевыжатый — 30 мл.

Как готовить эту баклажанную икру на зиму: главный ингредиент моем, сушим и разрезаем вдоль на четверти. Посолите, оставьте на 40 минут для удаления горечи. Промокните выделившуюся жидкость бумажными полотенцами. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 35 минут до мягкости и румяной корочки. Очистите от кожицы.

Фейхоа почистите, измельчите в блендере. Лук нарежьте полукольцами, карамелизуйте в кунжутном масле. Запеченные баклажаны нарежьте кубиками и соедините с луком и пюре фейхоа. Добавьте томатную пасту, гранатовый соус, все специи.

Томите баклажанную икру на медленном огне 25 минут под крышкой. Введите крем из кешью, рубленые чеснок и кинзу. Погружным блендером сделайте пюре, верните на плиту, прогрейте 7 минут, постоянно помешивая.

Влейте лимонный сок, перемешайте, доведите до кипения и сразу снимите с нагрева баклажанную икру. Разложите смесь по чистым банкам, простерилизуйте в пароварке 15 минут и герметично закатайте. Оставьте заготовку под ватным одеялом 24 часа.

