Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 12:59

С фейхоа и кешью: рецепт баклажанной икры на зиму — очень необычно

С фейхоа и кешью: рецепт баклажанной икры на зиму — очень необычно С фейхоа и кешью: рецепт баклажанной икры на зиму — очень необычно Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Баклажанная икра «Шелковый путь» с фейхоа и кешью-кремом. Заинтересовало название? NEWS.ru знает рецепт этой потрясающей зимней закуски!

Нужны: баклажаны — 2,1 кг, очищенные фейхоа — 200 г, лук красный — 400 г, паста томатная — 80 г, крем из кешью — 70 г, масло кунжутное — 90 мл, соус гранатовый наршараб — 50 мл, чеснок — 8 зубчиков, кинза свежая — 20 г, соль розовая — 15 г, зира молотая — 5 г, перец черный молотый — 3 г, лимонный сок свежевыжатый — 30 мл.

Как готовить эту баклажанную икру на зиму: главный ингредиент моем, сушим и разрезаем вдоль на четверти. Посолите, оставьте на 40 минут для удаления горечи. Промокните выделившуюся жидкость бумажными полотенцами. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 35 минут до мягкости и румяной корочки. Очистите от кожицы.

Фейхоа почистите, измельчите в блендере. Лук нарежьте полукольцами, карамелизуйте в кунжутном масле. Запеченные баклажаны нарежьте кубиками и соедините с луком и пюре фейхоа. Добавьте томатную пасту, гранатовый соус, все специи.

Томите баклажанную икру на медленном огне 25 минут под крышкой. Введите крем из кешью, рубленые чеснок и кинзу. Погружным блендером сделайте пюре, верните на плиту, прогрейте 7 минут, постоянно помешивая.

Влейте лимонный сок, перемешайте, доведите до кипения и сразу снимите с нагрева баклажанную икру. Разложите смесь по чистым банкам, простерилизуйте в пароварке 15 минут и герметично закатайте. Оставьте заготовку под ватным одеялом 24 часа.

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт зеленых помидоров с медом и горчицей.

общество
рецепты
домашние заготовки
кулинария
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Доброволец рассказала, есть ли поблажки для женщин на СВО
Раскрыто число россиян, которые проголосуют электронно на осенних выборах
Суд отложил новые разбирательства по делу об убийстве Талькова
Задержан замглавы Курской области Базаров: что известно о хищениях?
Сбитый в приграничном регионе аэростат ВСУ с боеприпасами сняли на видео
Названа главная задача, которую решает Россия под Днепром
В Петербурге посетитель фитнес-клуба утонул в бассейне
Поиски альпинистки Наговицыной на пике Победы провалились: последние фото
В России начали продавать пиво из КНДР
Глава Минтранса Турции заявил в полицию сам на себя
Солист Rammstein приехал в Молдавию ради психбольницы
Крайне редкий гриб-гигант обнаружен на Камчатке
В зоне СВО ликвидировали колумбийского наемника ВСУ
Юрист объяснил, какую опасность может представлять Маркарян для общества
Боня обратилась с финансовым предложением к сыну погибшей Наговициной
Форсирование российскими бойцами реки Волчья попало на видео
На Украине хотят разрешить выезд мужчинам до определенного возраста
Скалолаз рассказал, зачем альпинисты-«чайники» рвутся на Эльбрус
Физика Ожаровского не выпускают из Монголии: «дуэль» с силовиками, шпионаж
ВСУ скинули дроном плюшевую игрушку с «сюрпризом»
Дальше
Самое популярное
Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.