Испанское рагу писто с кабачком! Подаем с глазуньей или бородинским хлебом!

Писто — это душа испанской кухни в одной сковороде! Это яркое рагу из сезонных овощей воплощает вкус солнечного Средиземноморья: нежные цукини, сладкий перец и сочные помидоры создают гармоничный ансамбль. Подавайте его с яичницей-глазуньей, жареным хлебом или как гарнир к мясу — это всегда беспроигрышный вариант.

Для приготовления вам понадобится: один цукини, одна крупная луковица, два сладких перца (лучше разных цветов), три зубчика чеснока, четыре спелых помидора, четыре столовые ложки оливкового масла, чайная ложка молотого тмина, чайная ложка сахара, соль и черный перец по вкусу.

Цукини нарежьте кубиками среднего размера. Лук и перец нашинкуйте, чеснок измельчите. Помидоры ошпарьте кипятком, снимите кожицу и нарежьте мякоть кубиками. В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте оливковое масло, обжарьте лук до прозрачности. Добавьте перец и готовьте еще 5 минут. Положите цукини и чеснок, обжаривайте 7 минут на среднем огне. Добавьте помидоры, тмин, сахар, соль и перец. Тушите под крышкой на медленном огне 20–25 минут, пока овощи не станут мягкими, но сохранят форму. В конце снимите крышку, чтобы испарилась лишняя жидкость. Дайте писто настояться 10 минут под крышкой — это раскроет все ароматы. Подавайте теплым, сбрызнув оливковым маслом и посыпав свежей зеленью. Это рагу прекрасно и на следующий день — его вкус становится только насыщеннее!

