Пикантный сливово-яблочный соус к мясу! Самый вкусный рецепт на зиму!

Этот соус станет вашим секретным оружием на кухне! Идеальный баланс сладости яблок, кислинки слив и пряных ноток превратит даже самое простое мясо в изысканное блюдо. Он прекрасно подходит к свинине, утке, индейке или жареному сыру.

Для приготовления вам понадобится: 500 граммов спелых слив, 300 граммов кисло-сладких яблок, 100 граммов лука, 50 граммов сахара, 2 зубчика чеснока, чайная ложка молотого имбиря, половина чайной ложки молотой гвоздики, щепотка кайенского перца, 100 мл яблочного уксуса и соль по вкусу.

Сливы и яблоки очистите от косточек и семян, нарежьте кубиками. Лук и чеснок мелко порубите. В сотейнике с толстым дном обжарьте лук до прозрачности, добавьте чеснок и имбирь, готовьте минуту. Положите яблоки и сливы, влейте уксус, добавьте сахар и специи. Тушите под крышкой на медленном огне 25–30 минут, пока фрукты не разварятся. Измельчите массу блендером до однородности, протрите через сито для идеальной текстуры. Проварите еще 5 минут, посолите по вкусу. Горячий соус разлейте по стерильным бутылкам или банкам, закройте крышками. Храните в холодильнике до 3 месяцев. Подавайте охлажденным к жареному или запеченному мясу — его яркий вкус подчеркнет и обогатит любое блюдо!

