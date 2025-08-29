День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 16:05

Пикантный сливово-яблочный соус к мясу! Самый вкусный рецепт на зиму!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот соус станет вашим секретным оружием на кухне! Идеальный баланс сладости яблок, кислинки слив и пряных ноток превратит даже самое простое мясо в изысканное блюдо. Он прекрасно подходит к свинине, утке, индейке или жареному сыру.

Для приготовления вам понадобится: 500 граммов спелых слив, 300 граммов кисло-сладких яблок, 100 граммов лука, 50 граммов сахара, 2 зубчика чеснока, чайная ложка молотого имбиря, половина чайной ложки молотой гвоздики, щепотка кайенского перца, 100 мл яблочного уксуса и соль по вкусу.

Сливы и яблоки очистите от косточек и семян, нарежьте кубиками. Лук и чеснок мелко порубите. В сотейнике с толстым дном обжарьте лук до прозрачности, добавьте чеснок и имбирь, готовьте минуту. Положите яблоки и сливы, влейте уксус, добавьте сахар и специи. Тушите под крышкой на медленном огне 25–30 минут, пока фрукты не разварятся. Измельчите массу блендером до однородности, протрите через сито для идеальной текстуры. Проварите еще 5 минут, посолите по вкусу. Горячий соус разлейте по стерильным бутылкам или банкам, закройте крышками. Храните в холодильнике до 3 месяцев. Подавайте охлажденным к жареному или запеченному мясу — его яркий вкус подчеркнет и обогатит любое блюдо!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
кулинария
соусы
домашние заготовки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы причины, которые превратили заправку в Дагестане в эпицентр взрыва
В Кремле раскрыли детали предстоящей встречи Путина и Си Цзиньпина
Что такое терроризм и почему он существует
Нарколог объяснил, как именно никотин вредит бегунам
Выросло число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане
Политолог раскрыл историческое значение саммита ШОС в Китае
В Кремле назвали дату встречи Путина и Эрдогана
Путин станет главным гостем парада победы в Пекине
«Насильник» и школьница с топором: Маск вмешался в педофильский скандал
Стали известны основные темы обсуждения лидерами ШОС в Тяньцзине
Политолог разъяснил значение военного парада в Китае
Альпинист рассказал, какая опасность подстерегает на высоте 7 тысяч метров
Индексация зарплат с 1 сентября 2025-го: кому и сколько добавят?
В Кремле раскрыли график поездок Путина на начало сентября
Публицист Анатолий Несмиян пополнил перечень иноагентов
Самый лучший компот из яблок, груш и слив — рецепт на зиму
Тренды здорового питания обсудят на международном форуме БИОПРОМ-2025
«Должны нормально спать»: педагог оценила новые нормы дня школьников
Стало известно, что может заставить Запад пойти на компромисс с Россией
Таинственная история перевала Дятлова
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.