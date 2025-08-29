Лукашенко раскритиковал ОБСЕ за пассивность Лукашенко: ОБСЕ бездействует в то время, когда нужны решения

Безопасность в Европе должна быть неделимой для всех, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, упрекнув ОБСЕ в бездействии, в интервью Медиакорпорации Китая, видео которого опубликовало госагентство Белта. По его словам, необходимо формирование единой системы безопасности с участием всех стран, включая Беларусь, Россию, США и государства ЕС.

Безопасность должна быть неделимой. Она должна быть для нас, европейцев, общей. И свою роль в этой системе безопасности должны играть все — от Белоруссии и России до Англии, Германии и так далее. Может быть, с участием ведущей страны — США, — подчеркнул Лукашенко.

Глава белорусского государства предложил преобразовать ОБСЕ в военно-политическую организацию с четкими механизмами ответа на нарушения гарантий безопасности. По его словам, текущие дипломатические форматы недостаточны для решения современных вызовов.

Ранее Лукашенко признался, что не хотел бы управлять страной авторитарно. Однако, как подчеркнул лидер страны, по-другому «пока не получается».