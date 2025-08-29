Альпинист объяснил, при каких условиях Наговицину могли бы спасти Альпинист Шабалин: если бы на пике Победы было ровное поле, Наговицину бы спасли

Альпинистку Наговицину, которая со сломанной ногой застряла на пике Победы, можно было бы спасти, если б она находилась в ровном поле, рассказал NEWS.ru вице-президент федерации альпинизма России Павел Шабалин. По его словам, на гребне, где оказалась женщина, не может сесть вертолеты.

Если бы было ровное поле, защищенное со всех сторон от ветров хребтами, то, может, туда и поднялись бы спасатели. А затем спокойно ее по полю на санках утащили — нога-то сломана. Но там-то гребень со спусками и подъемами — тащить невозможно. И вертолеты не садятся на этой высоте, — объяснил альпинист.

По его словам, с вершины пика Победы не спасали еще никого. Шабалин рассказал, что люди тренируются в секциях, записываются в федерацию по альпинизму, проходят поэтапное обучение, начиная с легких категорий сложности, и лет через пять может «дорасти» до этой вершины.

Если человек не спортсмен, он приходит в коммерческую фирму, покупают пакет услуг у фирмы и идут в горы. Наговицина, кстати, взяла самый дешевый пакет, без гида и проводника, — заметил эксперт.

Ранее Шабалин объяснил, что в мире нет вертолетов, способных совершать посадки в условиях пика Победы. В Киргизии есть российские вертолеты Ми-8МТ, одному из которых на высоте 6,5 тысяч метров удалось сесть на снежное плато.