День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 18:32

Альпинист объяснил, при каких условиях Наговицину могли бы спасти

Альпинист Шабалин: если бы на пике Победы было ровное поле, Наговицину бы спасли

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Альпинистку Наговицину, которая со сломанной ногой застряла на пике Победы, можно было бы спасти, если б она находилась в ровном поле, рассказал NEWS.ru вице-президент федерации альпинизма России Павел Шабалин. По его словам, на гребне, где оказалась женщина, не может сесть вертолеты.

Если бы было ровное поле, защищенное со всех сторон от ветров хребтами, то, может, туда и поднялись бы спасатели. А затем спокойно ее по полю на санках утащили — нога-то сломана. Но там-то гребень со спусками и подъемами — тащить невозможно. И вертолеты не садятся на этой высоте, — объяснил альпинист.

По его словам, с вершины пика Победы не спасали еще никого. Шабалин рассказал, что люди тренируются в секциях, записываются в федерацию по альпинизму, проходят поэтапное обучение, начиная с легких категорий сложности, и лет через пять может «дорасти» до этой вершины.

Если человек не спортсмен, он приходит в коммерческую фирму, покупают пакет услуг у фирмы и идут в горы. Наговицина, кстати, взяла самый дешевый пакет, без гида и проводника, — заметил эксперт.

Ранее Шабалин объяснил, что в мире нет вертолетов, способных совершать посадки в условиях пика Победы. В Киргизии есть российские вертолеты Ми-8МТ, одному из которых на высоте 6,5 тысяч метров удалось сесть на снежное плато.

альпинисты
гора
восхождение
опасность
альпинизм
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Арестован глава крупнейшего завода по производству этилового спирта
Украинский беженец в Польше пригрозил поджогами после отмены пособий
Легендарный японский полководец остался без головы
Машина влетела в жилой дом и вызвала пожар после гибели водителя из-за ВСУ
Москвич задержал таксиста после мастурбации в салоне
СК Армении подтвердил задержание дипломата за госизмену
Противный ветер и холодрыга до +10? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Змея в ведре и проститутка в кроссовках: главные ЧП за день
Как сделать вяленые помидоры, которые покорят всех
6 идей для кабачковой икры, которые вас удивят
Повышение МРОТ на 20,7% затронет 4,6 млн человек
Эксперт предрек выход индийского автопрома на российский рынок
Лукашенко предложил важное изменение для ШОС
«Финальная точка»: американист раскрыл детали закрытия USAID
«Три гида запретили идти в горы»: почему Наговицину так и не спасли
Альпинист объяснил, при каких условиях Наговицину могли бы спасти
В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Алиева в рамках саммита ШОС
Пловец раскрыл реакцию иностранцев на победы россиян на ЧМ в Сингапуре
Для машин с иностранными номерами в России могут ужесточить правила
Стало известно, чем Бакальчук займется в «М.Видео»
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.