«Ничем хорошим не запомнилось»: сенатор высказался о закрытии USAID

Решение о закрытии агентства США по международному развитию (USAID) является позитивным шагом Вашингтона, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, представители организации только пытались расшатывать государственные устои других стран. Он выразил надежду, что аналога USAID в будущем не появится.

То, что закрывается USAID, мне кажется позитивным моментом, потому что кроме того, что они обогащались, сами представители этой организации, и пытались расшатывать государственные устои других стран. Ничем хорошим агентство не запомнилось. Надеюсь, что аналога такого же не появится в будущем, — высказался Джабаров.

Он подчеркнул, что агентство было разработчиком всех цветных революций в постсоветском пространстве в других странах мира. По словам сенатора, там, где появлялся USAID, обязательно шли либо государственные перевороты, либо разбалансировка внутриполитической обстановки.

Об официальном закрытии USAID ранее сообщил американский госсекретарь Марко Рубио. По его словам, некоторое число программ отдали под управление Госдепартамента. Процесс ликвидации агентства возложили на директора Административно-бюджетного управления США Рассела Воута.