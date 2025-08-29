День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 18:02

Рубио сообщил об официальном закрытии USAID

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Агентство США по международному развитию (USAID) официально закрывается, сообщил американский госсекретарь Марко Рубио в соцсети X. По его словам, некоторое число программ отдали под управление Госдепартамента США. Процесс ликвидации ведомства возложили на директора Административно-бюджетного управления США Рассела Воута.

Я пошутил с [президентом США Дональдом Трампом], что у меня четыре работы. Он сказал мне отдать одну моему другу [Расселу Воуту]. Что я и сделал. С января мы сэкономили налогоплательщикам десятки миллиардов долларов. И после перевода небольшого набора основных программ в Госдеп, USAID официально переходит в режим закрытия. Расс теперь возглавляет процесс ликвидации агентства, которое давно сошло с рельсов. Поздравляю, Расс, — написал Рубио.

Ранее сообщалось, что российские организации могут заполнить нишу Агентства США по международному развитию (USAID) после его ликвидации Трампом. Западные СМИ писали, что Москва может извлечь выгоду из помощи странам Африки и Глобального Юга.

1 июля госсекретарь США объявил о прекращении USAID оказания зарубежной помощи. Программы, соответствующие приоритетам Вашингтона, теперь находятся под управлением Госдепартамента. По данным журналистов, это может привести к гибели 14 млн людей к 2030 году.

США
Марко Рубио
USAID
закрытия
ликвидации
