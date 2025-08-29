День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 18:33

«Финальная точка»: американист раскрыл детали закрытия USAID

Американист Дубравский: USAID неформально перестало работать еще в марте

Фото: Algi Febri Sugita/Keystone Press Agency/Global Look Press

Агентство США по международному развитию (USAID) неформально перестало работать еще в марте 2025 года, заявил NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский. По его словам, закрытие организации стало финальной точкой в политике главы Белого дома Дональда Трампа, которую он избрал после выборов.

Закрытие USAID — финальная точка в политике, которую Трамп избрал с начала второй каденции. Агентство неформально перестало работать уже в марте этого года. Сегодня администрация Трампа добила то, что пыталась уничтожить последние годы. Это означает окончательный разворот США от политики вмешательства в дела других стран через мягкую силу, — высказался Дубравский.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что решение о закрытии USAID является позитивным шагом Вашингтона. По его словам, представители организации только пытались расшатывать государственные устои других стран.

Депутат Госдумы Алексей Чепа в свою очередь выразил мнение, что USAID нужно было закрыть уже давно. Он подчеркнул, что агентство спровоцировало не один конфликт в мире.

США
Вашингтон
Дональд Трамп
USAID
Дарья Кожемякина
Д. Кожемякина
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рабочий из Дагестана домогался до пассажирки и был арестован
Арестован глава крупнейшего завода по производству этилового спирта
Украинский беженец в Польше пригрозил поджогами после отмены пособий
Легендарный японский полководец остался без головы
FPV-дрон ударил по автомобилю и вызвал смертельную цепную реакцию
Москвич задержал таксиста после мастурбации в салоне
СК Армении подтвердил задержание дипломата за госизмену
Противный ветер и холодрыга до +10? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Змея в ведре и проститутка в кроссовках: главные ЧП за день
Как сделать вяленые помидоры, которые покорят всех
6 идей для кабачковой икры, которые вас удивят
Повышение МРОТ на 20,7% затронет 4,6 млн человек
Эксперт предрек выход индийского автопрома на российский рынок
Лукашенко предложил важное изменение для ШОС
«Финальная точка»: американист раскрыл детали закрытия USAID
«Три гида запретили идти в горы»: почему Наговицину так и не спасли
Альпинист объяснил, при каких условиях Наговицину могли бы спасти
В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Алиева в рамках саммита ШОС
Пловец раскрыл реакцию иностранцев на победы россиян на ЧМ в Сингапуре
Для машин с иностранными номерами в России могут ужесточить правила
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.