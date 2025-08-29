«Финальная точка»: американист раскрыл детали закрытия USAID

Агентство США по международному развитию (USAID) неформально перестало работать еще в марте 2025 года, заявил NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский. По его словам, закрытие организации стало финальной точкой в политике главы Белого дома Дональда Трампа, которую он избрал после выборов.

Закрытие USAID — финальная точка в политике, которую Трамп избрал с начала второй каденции. Агентство неформально перестало работать уже в марте этого года. Сегодня администрация Трампа добила то, что пыталась уничтожить последние годы. Это означает окончательный разворот США от политики вмешательства в дела других стран через мягкую силу, — высказался Дубравский.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что решение о закрытии USAID является позитивным шагом Вашингтона. По его словам, представители организации только пытались расшатывать государственные устои других стран.

Депутат Госдумы Алексей Чепа в свою очередь выразил мнение, что USAID нужно было закрыть уже давно. Он подчеркнул, что агентство спровоцировало не один конфликт в мире.