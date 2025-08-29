День знаний — 2025
Эзме — турецкая закуска из помидоров и перца. Готовится 12 минут — вкуснота

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эзме — это яркий взрыв вкуса на вашем столе! Эта простая турецкая закуска покоряет своей свежестью, пикантностью и удивительной легкостью. Идеально подходит к мясу на гриле, рыбе или просто с теплым хлебом. Готовится моментально, а исчезает со стола еще быстрее!

Для приготовления вам понадобится: 2 крупных мясистых помидора, 2 длинных зеленых перца (типа «чикаго» или «сигнаро»), небольшой пучок петрушки, 1 небольшая красная луковица, 1 столовая ложка томатной пасты, 2 столовые ложки оливкового масла, сок половины лимона, половина чайной ложки молотой паприки, щепотка молотого кумина (зиры), соль и красный перец по вкусу.

Помидоры и перец мелко-мелко нарежьте кубиками. Лук и петрушку измельчите. В миске смешайте все овощи и зелень. Добавьте томатную пасту, оливковое масло, лимонный сок и все специи. Тщательно, но аккуратно перемешайте, чтобы овощи пустили сок. Дайте постоять 5 минут, чтобы вкусы соединились. Подавайте сразу же, украсив долькой лимона и веточкой петрушки. Эзме особенно хороша слегка охлажденной! Эта закуска прекрасно хранится в холодильнике до суток, но вкуснее всего — свежеприготовленная.

рецепты
перец
помидоры
кулинария
домашние заготовки
Мария Левицкая
М. Левицкая
