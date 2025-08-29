День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 10:05

7 лучших рецептов из кабачков: дранцы, запеканки, зразы и многое другое!

Оладьи с кабачками: простой рецепт Оладьи с кабачками: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачки — невероятно универсальный и полезный овощ, который легко превращается в самые разнообразные блюда. От хрустящих драников до нежных запеканок — мы собрали 7 лучших рецептов, которые помогут вам по-новому взглянуть на этот простой продукт.

Хрустящие драники из кабачков

Два молодых кабачка среднего размера натираем на крупной терке, слегка солим и оставляем на 10 минут. Как следует отжимаем лишнюю жидкость через марлю. Добавляем одну мелко нарезанную луковицу, одно яйцо, 3 ст. л. муки и щепотку черного перца. Хорошенько перемешиваем. Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом, выкладываем тесто столовой ложкой. Обжариваем с двух сторон до золотистой корочки на среднем огне. Подаем со сметаной и свежим укропом.

Нежная запеканка с сыром и зеленью

Три молодых кабачка нарезаем тонкими кружочками толщиной 3-4 мм. Выкладываем в форму для запекания, слегка солим. В отдельной емкости соединяем 200 г сметаны, три яйца, 100 г тертого сыра, пучок измельченной зелени (подойдут обычные укроп и петрушка). Заливаем кабачки полученной смесью, разравниваем. Выпекаем в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистой корочки. Даем немного остыть перед подачей.

Запеканка с кабачками: рецепт Запеканка с кабачками: рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Аппетитные кабачковые зразы с мясной начинкой

Два крупных кабачка натираем, отжимаем жидкость. Добавляем одно куриное яйцо, 4 ст. л. муки, соль по вкусу. Для начинки обжариваем 300 г мясного фарша с одной измельченной луковицей. Формируем из кабачкового теста лепешки, выкладываем на каждую столовую ложку начинки, защипываем края. Обжариваем на подсолнечном масле с двух сторон до румяной корочки. Подаем со сметанным соусом.

Воздушные оладьи из кабачков с чесноком

Один крупный кабачок натираем на мелкой терке, отжимаем сок. Добавляем два зубчика чеснока (пропущенных через пресс), одно яйцо, 3 ст. л. муки, половину чайной ложки разрыхлителя. Тщательно перемешиваем. Жарим на хорошо разогретой сковороде с двух сторон под крышкой. Подаем с чесночным соусом: смешиваем 100 г сметаны с измельченным укропом и чесноком.

Ароматный рататуй с кабачками по-домашнему

Один кабачок, один баклажан и два помидора нарезаем кружочками одинаковой толщины. Выкладываем в форму спиралью, чередуя овощи. Посыпаем прованскими травами, солим. Для соуса смешиваем два измельченных помидора, два зубчика чеснока, 3 ст. л. оливкового масла. Поливаем овощи. Запекаем при 190 °C 40 минут. Подаем как горячее блюдо или холодную закуску.

Рулетики из кабачков: рецепт Рулетики из кабачков: рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рулетики из кабачка с творожной начинкой

Один длинный кабачок нарезаем вдоль тонкими пластинами толщиной 3-4 мм. Обжариваем с двух сторон на сухой сковороде 1-2 минуты. Для начинки смешиваем 200 г творога, пучок укропа, два зубчика чеснока, соль по вкусу. Выкладываем на каждую пластину кабачка столовую ложки начинки, сворачиваем рулетиком. Закрепляем шпажкой. Подаем охлажденными.

Крем-суп с кабачками и картофелем

Два кабачка и одну картофелину очищаем, нарезаем кубиками. Варим в 500 мл куриного бульона до мягкости. Измельчаем блендером до однородной консистенции. Добавляем 100 мл сливок, прогреваем на медленном огне 3–5 минут. Подаем с гренками и свежей зеленью. Для пикантности можно добавить щепотку мускатного ореха.

Советы для идеальных рецептов с кабачками

  • Используйте молодые кабачки с тонкой кожицей.

  • Обязательно отжимайте лишнюю жидкость — это гарантирует хрустящую корочку.

  • Для воздушности добавляйте в тесто разрыхлитель.

  • Экспериментируйте со специями: паприка, куркума, итальянские травы.

Посмотрите большую подборку рецептов кабачков с сыром в духовке — очень вкусно и быстро.

кабачки
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
продукты
простые рецепты
быстрыерецепты
домашние заготовки
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пытались сохранить»: Гуф раскрыл детали оборвавшихся отношений с невестой
Катер с тремя людьми на борту едва не затонул в Петербурге
Педиатр объяснила, как помочь ребенку при отравлении грибами
Названы растения, которые нельзя выращивать на дачном участке
Россия призвала одуматься «евротройку»
Мошенники начали общаться со школьниками в играх под видом техподдержки
Бразилия ответит на торговые ограничения США
Каждый четвертый россиянин в детстве мечтал стать спортсменом
Ситуация с альпинисткой Наговицыной: последние новости 29 августа, жива ли
В Евросоюзе раскрыли, какие гарантии безопасности готовы дать Украине
Аналитики раскрыли планы страны НАТО по присоединению Молдавии
«Музыка будет жить»: Верник высказался о смерти Щедрина
Президент Португалии назвал Трампа «русским активом»
На Новорижском шоссе орудуют метатели камней
В Роскачестве предостерегли от покупки синтетического текстиля для дома
В Европе заговорили о переводе активов РФ в более рискованные инвестиции
Юрист напомнила, что дачников могут оштрафовать за сорняки
В ЕС раскрыли детали гарантии безопасности Украины
Названа полезная привычка, которая может убить печень
В Петербурге объяснили введенные на работу мигрантов ограничения
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.