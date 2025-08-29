7 лучших рецептов из кабачков: дранцы, запеканки, зразы и многое другое!

Кабачки — невероятно универсальный и полезный овощ, который легко превращается в самые разнообразные блюда. От хрустящих драников до нежных запеканок — мы собрали 7 лучших рецептов, которые помогут вам по-новому взглянуть на этот простой продукт.

Хрустящие драники из кабачков

Два молодых кабачка среднего размера натираем на крупной терке, слегка солим и оставляем на 10 минут. Как следует отжимаем лишнюю жидкость через марлю. Добавляем одну мелко нарезанную луковицу, одно яйцо, 3 ст. л. муки и щепотку черного перца. Хорошенько перемешиваем. Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом, выкладываем тесто столовой ложкой. Обжариваем с двух сторон до золотистой корочки на среднем огне. Подаем со сметаной и свежим укропом.

Нежная запеканка с сыром и зеленью

Три молодых кабачка нарезаем тонкими кружочками толщиной 3-4 мм. Выкладываем в форму для запекания, слегка солим. В отдельной емкости соединяем 200 г сметаны, три яйца, 100 г тертого сыра, пучок измельченной зелени (подойдут обычные укроп и петрушка). Заливаем кабачки полученной смесью, разравниваем. Выпекаем в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистой корочки. Даем немного остыть перед подачей.

Запеканка с кабачками: рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Аппетитные кабачковые зразы с мясной начинкой

Два крупных кабачка натираем, отжимаем жидкость. Добавляем одно куриное яйцо, 4 ст. л. муки, соль по вкусу. Для начинки обжариваем 300 г мясного фарша с одной измельченной луковицей. Формируем из кабачкового теста лепешки, выкладываем на каждую столовую ложку начинки, защипываем края. Обжариваем на подсолнечном масле с двух сторон до румяной корочки. Подаем со сметанным соусом.

Воздушные оладьи из кабачков с чесноком

Один крупный кабачок натираем на мелкой терке, отжимаем сок. Добавляем два зубчика чеснока (пропущенных через пресс), одно яйцо, 3 ст. л. муки, половину чайной ложки разрыхлителя. Тщательно перемешиваем. Жарим на хорошо разогретой сковороде с двух сторон под крышкой. Подаем с чесночным соусом: смешиваем 100 г сметаны с измельченным укропом и чесноком.

Ароматный рататуй с кабачками по-домашнему

Один кабачок, один баклажан и два помидора нарезаем кружочками одинаковой толщины. Выкладываем в форму спиралью, чередуя овощи. Посыпаем прованскими травами, солим. Для соуса смешиваем два измельченных помидора, два зубчика чеснока, 3 ст. л. оливкового масла. Поливаем овощи. Запекаем при 190 °C 40 минут. Подаем как горячее блюдо или холодную закуску.

Рулетики из кабачков: рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рулетики из кабачка с творожной начинкой

Один длинный кабачок нарезаем вдоль тонкими пластинами толщиной 3-4 мм. Обжариваем с двух сторон на сухой сковороде 1-2 минуты. Для начинки смешиваем 200 г творога, пучок укропа, два зубчика чеснока, соль по вкусу. Выкладываем на каждую пластину кабачка столовую ложки начинки, сворачиваем рулетиком. Закрепляем шпажкой. Подаем охлажденными.

Крем-суп с кабачками и картофелем

Два кабачка и одну картофелину очищаем, нарезаем кубиками. Варим в 500 мл куриного бульона до мягкости. Измельчаем блендером до однородной консистенции. Добавляем 100 мл сливок, прогреваем на медленном огне 3–5 минут. Подаем с гренками и свежей зеленью. Для пикантности можно добавить щепотку мускатного ореха.

Советы для идеальных рецептов с кабачками

Используйте молодые кабачки с тонкой кожицей.

Обязательно отжимайте лишнюю жидкость — это гарантирует хрустящую корочку.

Для воздушности добавляйте в тесто разрыхлитель.

Экспериментируйте со специями: паприка, куркума, итальянские травы.

Посмотрите большую подборку рецептов кабачков с сыром в духовке — очень вкусно и быстро.