Сыр и сырный продукт: в чем разница и как отличить их в магазине

Отличить настоящий сыр от сырного продукта довольно просто, даже если вы не эксперт. Объяснить это можно так, чтобы понял даже ребенок. Все дело в трех главных вещах — названии, цене и составе.

Название на этикетке

Это самое простое и надежное правило. На упаковке настоящего сыра будет написано просто «сыр». Производители не имеют права называть сыром продукт, который им не является.

Если вы видите на этикетке слова «сырный продукт», «сырок», «сырочек» или любые другие уменьшительно-ласкательные названия, значит перед вами не сыр. Это главный маркер, который должен заметить каждый.

Как запомнить: если видите слова «сырный», «сырок», «сычужный» — это не настоящий сыр!

Состав продукта

Чтобы убедиться наверняка, достаточно взглянуть на состав, который всегда указан на упаковке.

В составе настоящего сыра будут только молочные ингредиенты: молоко, закваска, сычужный фермент, соль. Иногда могут добавлять натуральные красители вроде бета-каротина, который придает желтый цвет.

В составе сырного продукта обязательно будут указаны растительные жиры или их заменители. Чаще всего это пальмовое, кокосовое или другие масла. Именно они заменяют молочный жир, что делает продукт дешевле.

Сыр и сырный продукт: как отличить

Тест на гибкость

Настоящий сыр гнется, но не ломается. При нарезке не крошится. А сырный продукт ломается или тянется, как пластилин, может липнуть к ножу.

Детский эксперимент. Попробуйте согнуть ломтик: если трескается — это ненастоящий сыр!

Цена: что дороже?

Настоящий сыр — это дорогой продукт, потому что для его производства нужно много молока. Для приготовления всего 1 кг сыра требуется около 10 литров молока. Поэтому если вы видите подозрительно низкую цену, скорее всего, перед вами сырный продукт.

Запомните простое правило: сырный продукт всегда будет стоить значительно дешевле, чем самый простой сыр. Это экономия, которая достигается за счет замены молочных жиров на более дешевые растительные.

