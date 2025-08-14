В Шотландии дороги превратились в пластилин

На платформе TikTok появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлены последствия аномальной жары в Шотландии, из-за которой на улице плавится асфальт. На кадрах видны следы от пальцев на дорожном покрытии. Когда снято видео, не уточняется.

Я хочу показать вам кое-что здесь, на дорожном покрытии. Это ребята, это дорожное покрытие в Шотландии прямо сейчас. Вы можете видеть мои отпечатки пальцев. Дорожное покрытие на самом деле тает, вот как жарко, — комментирует автор видео.

Ранее эксперт сообщил, что аномальная засуха в южных регионах России серьезно угрожает урожаю сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы. Он отметил, что такая засуха наблюдается впервые, и малые фермерские хозяйства могут пострадать без необходимой поддержки. Сейчас нет инструментов для защиты пострадавших фермеров, но есть надежда на изменения ситуации.

До этого россиянам рассказали, когда и где наступят первые заморозки. По прогнозам Гидрометцентра, они могут прийти уже в ближайшие дни на север Дальнего Востока. Так, в Якутии по ночам местами температура опустится до +5 градусов, а на Чукотке будет дождливо и холодно, с понижением температуры до -2 градусов в некоторых районах.