Китайская закуска из кабачков! Обалденная закуска — к мясу и картошечке

Это блюдо — настоящая находка для тех, кто хочет разнообразить привычное меню. Нежные кусочки кабачка в насыщенном солено-сладком соусе с яркими нотками чеснока и имбиря готовятся всего за несколько минут. Идеальная легкая закуска или гарнир, который точно удивит ваших близких азиатскими акцентами.

Для приготовления вам понадобится: один крупный молодой кабачок, три зубчика чеснока, кусочек свежего имбиря длиной около двух сантиметров, один стручок острого красного перца (или по вкусу), три столовые ложки соевого соуса, чайная ложка кукурузного крахмала, столовая ложка оливкового или любого растительного масла, кунжут для подачи. По желанию можно добавить чайную ложку меда и сок половины лимона.

Кабачок нарежьте крупными брусочками. Мелко порубите чеснок, имбирь и острый перец. В небольшой пиале смешайте соевый соус с кукурузным крахмалом до однородности. Разогрейте масло в сковороде вок на среднем огне. Обжарьте чеснок, имбирь и перец в течение 20–30 секунд, пока не появится насыщенный аромат. Добавьте кабачок и обжаривайте 3–4 минуты, постоянно помешивая. Влейте смесь соевого соуса, быстро перемешайте, чтобы соус загустел и равномерно покрыл овощи. Добавьте пару столовых ложек воды и тушите под крышкой на слабом огне еще 2–3 минуты, пока кабачки не станут мягкими, но сохранят форму. Сразу подавайте, обильно посыпав поджаренным кунжутом.

