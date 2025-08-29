Компот из яблок и черноплодной рябины! Хит августа — зимой скажете спасибо

Этот компот — идеальный способ сохранить вкус щедрого садового сезона. Гармония нежной сладости яблок и терпковатой глубины черноплодной рябины создает удивительно сбалансированный и насыщенный вкус. Такой напиток не только согреет холодными вечерами, но и станет источником витаминов, ведь оба компонента известны своей пользой.

Для приготовления вам понадобится: 500 граммов садовых яблок, 200 граммов ягод черноплодной рябины, 250 граммов сахара и три литра воды. Яблоки тщательно вымойте, удалите сердцевину и нарежьте дольками. Черноплодную рябину переберите, промойте и слегка подавите толкушкой, чтобы ягоды отдали больше сока. В кастрюле вскипятите воду, добавьте сахар и помешивайте до полного растворения. В кипящий сироп опустите подготовленные яблочные дольки и рябину. Варите на среднем огне около 10 минут после закипания — фрукты должны стать мягкими, но не развариться. Снимите кастрюлю с огня, накройте крышкой и дайте компоту настояться не менее нескольких часов, а лучше — всю ночь. За это время вкус раскроется полностью, став глубоким и гармоничным. Подавайте охлажденным или слегка подогретым.

