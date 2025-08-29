Помидоры дольками в рассоле на зиму! Суперская закуска — вкусный рассол

Помидоры дольками в рассоле — как нектар! Суперская закуска — вкусный рассол! Этот невероятно простой рецепт маринованных помидоров поразит вас своим вкусом и ароматом. Нежный кисло-сладкий рассол с петрушкой идеально подчеркивает сочность томатов. Идеальная закуска, которая украсит любой стол и станет прекрасным дополнением к основным блюдам.

Ингредиенты

Помидоры («дамские пальчики») — 500–600 г

Петрушка свежая — 20 г

Вода — 1 л

Сахар — 6 ст. л.

Соль крупная — 50 г

Уксус 9% — 3–4 ст. л.

Приготовление

Помидоры разрезаем пополам и плотно укладываем в стерилизованную литровую банку, перекладывая веточками свежей петрушки. В кастрюле кипятим воду с сахаром и солью до полного растворения кристаллов. В конце приготовления рассола добавляем уксус, сразу снимаем с огня и заливаем горячей жидкостью помидоры в банке. Накрываем крышкой и стерилизуем в кипящей воде 5–10 минут. Аккуратно вынимаем банку и сразу закатываем. Переворачиваем крышкой вниз и укутываем до полного остывания.

