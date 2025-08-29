День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 08:30

Помидоры дольками в рассоле на зиму! Суперская закуска — вкусный рассол

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Помидоры дольками в рассоле — как нектар! Суперская закуска — вкусный рассол! Этот невероятно простой рецепт маринованных помидоров поразит вас своим вкусом и ароматом. Нежный кисло-сладкий рассол с петрушкой идеально подчеркивает сочность томатов. Идеальная закуска, которая украсит любой стол и станет прекрасным дополнением к основным блюдам.

Ингредиенты

  • Помидоры («дамские пальчики») — 500–600 г
  • Петрушка свежая — 20 г
  • Вода — 1 л
  • Сахар — 6 ст. л.
  • Соль крупная — 50 г
  • Уксус 9% — 3–4 ст. л.

Приготовление

  1. Помидоры разрезаем пополам и плотно укладываем в стерилизованную литровую банку, перекладывая веточками свежей петрушки. В кастрюле кипятим воду с сахаром и солью до полного растворения кристаллов. В конце приготовления рассола добавляем уксус, сразу снимаем с огня и заливаем горячей жидкостью помидоры в банке.
  2. Накрываем крышкой и стерилизуем в кипящей воде 5–10 минут. Аккуратно вынимаем банку и сразу закатываем. Переворачиваем крышкой вниз и укутываем до полного остывания.

Ранее мы готовили вкуснейшую заготовку на зиму. Бабушка называла эту закатку «Солянка»!

закатки
помидоры
соленья
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД Венгрии отвергли аргументы Польши о «борьбе за свободу Украины»
В Госдуме потребовали бесплатные обеды для школьниках
Семьям с детьми и невысоким доходом пообещали новую меру поддержки
Зоозащитник рассказала, как организовать поиски пропавшего питомца
Бойцы ликвидировали более 30 «азовцев», угодивших в котел в ДНР
В Орловской области выросло число пострадавших при налете БПЛА
В Анкаре объяснили инициативу Эрдогана с продолжением переговоров
«С тех пор как я взялся за дело»: Трамп похвалил себя за статистику угонов
Битцевский маньяк хочет свободы, Свечников может быть жив: главные ЧП
Медикам на СВО пришлось оперировать бойца, потерявшего четыре литра крови
Готовим «поцелуйчик» — оригинальную закуску для крепких напитков
Кабачковая икра через мясорубку на зиму
Готовим чахохбили по-грузински из курицы с красным вином
Готовим диетические оладьи из кабачков — рецепт без муки
Осужденному на пожизненное экс-сенатору простили 4 тыс. рублей
Схватка с медведем обернулась жуткими последствиями для грибника
Умер композитор Родион Щедрин: что об этом известно, биография, где жил
Шарлотка «Чайная роза»: классический рецепт в романтичном исполнении
Юрист рассказала, за что у россиян могут изъять землю с 1 сентября
Витаминное лечо из болгарского перца с огурцами
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.