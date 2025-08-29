Детская площадка в Московском превратилась в «кладбище» Участок у дома в Московском стал похож на кладбище из-за работ коммунальщиков

В Московском участок напротив жилого дома стал похож на «кладбище», сообщает Telegram-канал «Москвач». Это произошло после того, как работники коммунальных служб вынули из газона декоративные плиты.

В итоге элементы декора стали похожи на надгробия. Некоторые из них стоят ровно, а некоторые значительно покосились в разные стороны.

