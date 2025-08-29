День знаний — 2025
29 августа 2025 в 11:51

Детская площадка в Московском превратилась в «кладбище»

Участок у дома в Московском стал похож на кладбище из-за работ коммунальщиков

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Московском участок напротив жилого дома стал похож на «кладбище», сообщает Telegram-канал «Москвач». Это произошло после того, как работники коммунальных служб вынули из газона декоративные плиты.

В итоге элементы декора стали похожи на надгробия. Некоторые из них стоят ровно, а некоторые значительно покосились в разные стороны.

Ранее жители Брянска заметили неизвестного мужчину, который подъезжает к детским площадкам и занимается онанизмом. Нарушитель передвигается на автомобиле без регистрационных номеров. Его удалось заснять на улице Орловской. Когда проходившая мимо женщина достала телефон для съемки, мужчина немедленно уехал с места происшествия. Россиянка подчеркнула, что на машине отсутствовали номерные знаки, и попросила опубликовать ее сообщение анонимно.

До этого жительница Приморского края пожаловалась в социальных сетях, что мигранты фактически захватили двор, вытеснив местных жителей с детской площадки. Глава комитета Государственной думы по социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в комментарии для NEWS.ru заявил, что виновные должны понести ответственность за свои действия. Парламентарий подчеркнул, что происходящее вызывает возмущение, но подобные случаи не являются редкостью.

Москва
кладбища
площадки
коммунальщики
