Мужчина на машине без номеров терроризирует детские площадки онанизмом В Брянске у детских площадок заметили онанирующего мужчину на машине без номеров

Жители Брянска заметили у детских площадок мужчину, который подъезжает к ним и онанирует. В посте VK-сообщества «Черный список Брянск новости» говорится, что он передвигается на машине без номеров.

Авторы поста отметили, что нарушителя удалось снять на улице Орловской около дома № 8. Женщина, проходившая мимо, достала телефон, после чего тот «дал по газам». Россиянка подчеркнула, что на автомобиле нет регистрационных номеров. Также она попросила опубликовать ее пост анонимно.

В посте не указано, кем оказался мужчина, катающийся рядом с детскими площадками. Приступили ли органы к расследованию инцидентов, также не известно.

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