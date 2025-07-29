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29 июля 2025 в 16:32

Мужчина на машине без номеров терроризирует детские площадки онанизмом

В Брянске у детских площадок заметили онанирующего мужчину на машине без номеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Брянска заметили у детских площадок мужчину, который подъезжает к ним и онанирует. В посте VK-сообщества «Черный список Брянск новости» говорится, что он передвигается на машине без номеров.

Авторы поста отметили, что нарушителя удалось снять на улице Орловской около дома № 8. Женщина, проходившая мимо, достала телефон, после чего тот «дал по газам». Россиянка подчеркнула, что на автомобиле нет регистрационных номеров. Также она попросила опубликовать ее пост анонимно.

В посте не указано, кем оказался мужчина, катающийся рядом с детскими площадками. Приступили ли органы к расследованию инцидентов, также не известно.

Ранее в Москве задержали 56-летнего мужчину по подозрению в попытке изнасилования 13-летней дочери. Девочка сообщила о случившемся учительнице, которая передала информацию в правоохранительные органы. Оказалось, что мужчина смотрел эротические видео при ребенке и самоудовлетворялся.

Одноклассники вынудили 15-летнего ученика с расстройством аутистического спектра мастурбировать на камеру. Инцидент произошел в Сочи в 2024 году с участием троих подростков.

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