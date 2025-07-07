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07 июля 2025 в 16:14

Подростки заставили одноклассника с аутизмом мастурбировать на камеру

В Сочи подростки надругались над одноклассником с аутизмом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

15-летний ученик с расстройством аутистического спектра стал жертвой систематических издевательств со стороны одноклассников, об этом рассказала мать пострадавшего изданию «Осторожно, новости». По ее словам, в 2024 году трое старшеклассников принудили ее сына к мастурбации на камеру. После инцидента администрация школы предложила отчислить виновных, на что семья согласилась.

При этом травля продолжилась. В декабре 2024 года двое бывших одноклассников, зная о диагнозе подростка, затащили его в подъезд и попытались принудить к оральному сексу.

После обращения в правоохранительные органы семья столкнулась с противодействием. По словам женщины, следователи вместо возбуждения дела организовали ее встречу с матерью одного из обидчиков, где предлагали «взять деньги и забрать заявление». Несмотря на медицинское освидетельствование и неоднократные обращения в прокуратуру, уголовное дело до сих пор не возбуждено — материалы неоднократно возвращали на «дополнительную проверку».

Ранее в Архангельской области десятилетний мальчик изнасиловал сверстника. Происшествие случилось в туалете после тренировки по легкой атлетике.

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