«Совкомбанк про добро» открывает неделю поддержки людей с аутизмом

На платформе «Совкомбанк про добро» с 6 по 12 апреля состоится «Неделя добра», посвященная людям с аутизмом. Проект приурочен ко Всемирному дню распространения информации об аутизме.

В эти дни пользователи могут помочь людям с аутизмом — сделать пожертвование на лечение, реабилитацию и поддержку — на особых условиях. Все переводы в категории «Аутизм» можно увеличивать до 4 раз с помощью добробаллов.

Добробаллы являются внутренней валютой платформы. Они начисляются за регистрацию, активность на платформе, а также в виде кешбэка. При совершении пожертвований пользователь может добавить к сумме накопленные добробаллы, чтобы увеличить помощь. Обычно увеличить помощь можно до трех раз, но с 6 по 12 апреля будет сделано исключение для категории «Аутизм».

Также во время «Недели добра» в соцсетях «Совкомбанка про добро» состоятся розыгрыши призов и добробаллов. Принять участие смогут все желающие.

Ранее платформа «Совкомбанк про добро» опубликовала подробный отчет о деятельности компании за 2025 год. Общая сумма, собранная на помощь, составила 192,4 млн рублей. Это на 68% больше, чем в 2024 году.