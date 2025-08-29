Россия поддержала роспуск Минской группы ОБСЕ

Россия поддержала решение Азербайджана и Армении о роспуске Минской группы ОБСЕ, окончательная ликвидация структуры запланирована к декабрю текущего года, сообщил РБК постпред РФ при организации Александр Лукашевич. По его словам, речь идет о прекращении работы Минской группы, а также группы планирования высокого уровня и должности личного представителя председателя ОБСЕ.

Принимая во внимание позицию сторон о нецелесообразности их сохранения, не видим оснований для препятствования их роспуску, — сказал дипломат.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку ожидает принятие решения о ликвидации Минской группы ОБСЕ, а также связанных с ней структур 1 сентября. Министр отметил, что совместное обращение с Арменией было направлено действующему председателю организации. Также заявление распространили среди стран — участниц ОБСЕ.

В свою очередь, политолог Алексей Наумов в беседе с NEWS.ru заявил, что Минская группа показала свою неэффективность. По его словам, Азербайджан был готов обсуждать различные варианты урегулирования кризиса и идти на компромисс, а Армения не желала идти ни на какие уступки.