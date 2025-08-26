День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 15:38

В Баку обозначили желаемую дату решения о роспуске Минской группы ОБСЕ

Байрамов: Баку ждет решения о роспуске Минской группы ОБСЕ 1 сентября

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Баку ожидает, что решение о ликвидации Минской группы ОБСЕ, а также связанных с ней структур, будет принято 1 сентября, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. По его словам, которые приводит APA, совместное обращение с Арменией было направлено действующему председателю организации. Также заявление распространили среди стран-участниц ОБСЕ.

Мы ожидаем, что соответствующее решение будет принято 1 сентября, — подчеркнул министр.

Байрамов добавил, что парафирование, а не подписание мирного соглашения с Ереваном в США, показало последовательность позиции Азербайджана. Речь идет о совместной декларации, которую президент республики Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Вашингтоне после встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Ранее армянский МИД сообщил, что Ереван направил странам ОБСЕ совместное обращение с Баку о роспуске Минской группы и связанных с ней структур. В ведомстве указали, что это сделали в соответствии с достигнутой договоренностью.

Азербайджан
Джейхун Байрамов
ОБСЕ
Армения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ленобласти изменится стоимость земельных участков
Отоларинголог дал советы, как безопасно слушать музыку в наушниках
Европейская страна отвергла идею конфискации российских активов
Юрист рассказал, как ввезенный сувенир может привести к тюрьме
В Госдуме придумали, как поддержать школьников из малообеспеченных семей
Раскрыто, что можно посадить в саду сентябре
В Баку обозначили желаемую дату решения о роспуске Минской группы ОБСЕ
Больница в Салехарде сошла со свай вместе с врачами
Пик Победы в Киргизии унес жизни пяти альпинистов в августе
Хоккеист-подросток погиб в ДТП в Самарской области
Китай покажет способное ударить по США новейшее оружие
Назван единственный витамин для беременных с доказанным эффектом
Политолог раскрыл главный камень преткновения поляков и украинцев
Альпинист рассказал, что ждет человека на большой высоте
Аналитик оценил последствия возможного разрыва сделки РФ и Боливии по литию
Гребец Петров поблагодарил россиян за новую мотивацию после триумфа на ЧМ
Россиянка потеряла свыше полмиллиона рублей после «заработка» на лайках
В российском регионе мужчина из-за ревности пырнул ножом свою подругу
Путин продлил срок службы Бастрыкина на посту главы СКР
Двое альпинистов погибли на пике Победы, где пропала Наговицына
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного
Общество

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного

Цветет 60 лет без пересадки: сажайте осенью, и получите синее чудо в саду
Общество

Цветет 60 лет без пересадки: сажайте осенью, и получите синее чудо в саду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.