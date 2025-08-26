В Баку обозначили желаемую дату решения о роспуске Минской группы ОБСЕ Байрамов: Баку ждет решения о роспуске Минской группы ОБСЕ 1 сентября

Баку ожидает, что решение о ликвидации Минской группы ОБСЕ, а также связанных с ней структур, будет принято 1 сентября, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. По его словам, которые приводит APA, совместное обращение с Арменией было направлено действующему председателю организации. Также заявление распространили среди стран-участниц ОБСЕ.

Мы ожидаем, что соответствующее решение будет принято 1 сентября, — подчеркнул министр.

Байрамов добавил, что парафирование, а не подписание мирного соглашения с Ереваном в США, показало последовательность позиции Азербайджана. Речь идет о совместной декларации, которую президент республики Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Вашингтоне после встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Ранее армянский МИД сообщил, что Ереван направил странам ОБСЕ совместное обращение с Баку о роспуске Минской группы и связанных с ней структур. В ведомстве указали, что это сделали в соответствии с достигнутой договоренностью.