Ереван направил ОБСЕ совместное обращение с Баку о роспуске Минской группы

Армения направила странам — участницам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) совместное обращение Еревана и Баку о роспуске Минской группы, сообщили в МИД республики. Отмечается, что это было сделано в соответствии с ранее достигнутой договоренностью.

Государствам — участникам ОБСЕ было направлено совместное обращение о прекращении Минского процесса и связанных с ним структур, а также проект соответствующего решения, — подчеркнули в министерстве.

Ранее МИД Азербайджана опубликовал текст парафированного мирного соглашения с Арменией. Он состоит из 17 пунктов. В документе сказано, что Баку и Ереван призывают страны ОБСЕ поддержать необходимые меры. Соглашение было парафировано 8 августа, во время визита президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вашингтон.

В рамках соглашения Баку и Ереван отказались от взаимных территориальных претензий и от применения силы друг против друга. Кроме того, страны приступят к процедуре делимитации своей государственной границы, опираясь на отдельное соглашение.