Баку и Ереван отказываются от территориальных претензий друг к другу

Азербайджан и Армения отказываются от взаимных территориальных претензий и не будут выдвигать их в будущем, сказано в парафированном мирном договоре об установлении мира и межгосударственных отношений между странами. Также подчеркивается, что республики не будут применять силу в отношении друг друга. Документ опубликован на сайте МИД Азербайджана.

Стороны признают и будут уважать суверенитет, территориальную целостность, неприкосновенность международных границ и политическую независимость друг друга. В полном соответствии со статьей I стороны подтверждают, что не имеют друг к другу никаких территориальных претензий и не будут выдвигать их в будущем, — сказано в документе.

Соглашение гласит, что ни Ереван, ни Баку не будут совершать планирование, подготовку, поощрение или поддержку действий, направленных на подрыв территориальной целостности или политического единства друг друга. Согласно договору, стороны также не должны вмешиваться во внутренние дела партнера.

Ранее президент РФ Владимир Путин в беседе с премьером Армении Николом Пашиняном отметил важность шагов к устойчивому миру между Ереваном и Баку. Российский лидер также выразил готовность Москвы содействовать этому процессу.

Представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что нынешний этап нормализации отношений Баку и Еревана начался при центральной роли России. По словам дипломата, данный процесс связан с принятием лидерами России, Азербайджана и Армении трехстороннего заявления, подписанного 9 ноября 2020 года.