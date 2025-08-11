Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 13:54

Путин отметил важность шагов по установлению мира между Ереваном и Баку

Путин заявил Пашиняну о готовности РФ содействовать в обеспечении мира с Баку

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в беседе с премьером Армении Николом Пашиняном отметил важность шагов к устойчивому миру между Ереваном и Баку, сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер также выразил готовность Москвы содействовать этому процессу.

Владимир Путин отметил важность шагов, способствующих обеспечению устойчивого мира между Ереваном и Баку, — говорится в заявлении.

Кроме того, Путин подтвердил решимость Москвы содействовать нормализации отношений Азербайджана и Армении в сфере трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020–2022 годов. Речь идет в том числе о разблокировании транспортных коммуникаций в регионе.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что нынешний этап нормализации отношений Баку и Еревана начался при центральной роли России. По словам дипломата, данный процесс связан с принятием президентами России, Азербайджана и Армении трехстороннего заявления, подписанного 9 ноября 2020 года.

