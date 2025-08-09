Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 17:50

Захарова заявила о важной роли РФ в нормализации отношений Баку и Еревана

Захарова: нормализация отношений Баку и Еревана стартовала при содействии России

Мария Захарова

Нынешний этап нормализации отношений Баку и Еревана начался при центральной роли России, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит сайт российского внешнеполитического ведомства, этот процесс связан с принятием президентами России, Азербайджана и Армении трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года.

Уместно напомнить, что нынешний этап армяно-азербайджанской нормализации стартовал при непосредственном содействии и центральной роли России, — сказала Захарова.

8 августа президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о прекращении конфликта между Ереваном и Баку. Мероприятие состоялось в Белом доме.

Позднее правительство Армении опубликовало текст совместной декларации Еревана и Баку. Одним из семи пунктов документа стала договоренность о создании коридора между основной территорией Азербайджана и Нахичеванью через Армению. При этом ожидается, что Ереван получит экономические преимущества от этого маршрута.

Россия
МИД РФ
Мария Захарова
Азербайджан
Армения
