Баку и Ереван проведут делимитацию границы на базе отдельного соглашения

Баку и Ереван приступят к процедуре делимитации своей государственной границы, опираясь на отдельное соглашение, говорится в тексте парафированного мирного соглашения, которое опубликовало Министерство иностранных дел Азербайджана. Стороны обязуются выполнять свои обязательства и вести переговоры между пограничными комиссиями с соблюдением согласованных правил работы.

В полном соответствии со своими обязательствами, предусмотренными статьей 1 настоящего соглашения, стороны будут добросовестно проводить переговоры между соответствующими пограничными комиссиями в соответствии с согласованными регламентами их работы с целью заключения соглашения о делимитации и демаркации государственной границы между сторонами, — говорится в тексте документа.

Ранее Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало текст парафированного соглашения о мире с Арменией, содержащего 17 пунктов. Документ был размещен на официальном сайте ведомства и призывает обе страны принять необходимые шаги для его ратификации. Соглашение было подписано в ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вашингтон, который состоялся 8 августа.