27 августа 2025 в 15:21

Политолог раскрыл, почему распустилась Минская группа ОБСЕ

Политолог Наумов: Азербайджан готов к компромиссу, а Армения нет

Алексей Наумов Алексей Наумов Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Минская группа ОБСЕ показала свою неэффективность, заявил NEWS.ru политолог Алексей Наумов. По его словам, Азербайджан был готов обсуждать различные варианты урегулирования кризиса и идти на компромисс, а Армения не желала идти ни на какие уступки.

Минская группа ОБСЕ продемонстрировала свою неэффективность, поскольку объективно не смогла привести к договорному решению, — сказал Наумов.

Политолог отметил, что все попытки договориться разбивались о непримиримую позицию Армении, поэтому никакие посредники не могли добиться компромиссного результата. При этом Наумов добавил, что Россия содействовала урегулированию конфликта между Азербайджаном и Арменией, поддерживая рабочие взаимоотношения с обеими сторонами.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку ожидает, что решение о ликвидации Минской группы ОБСЕ, а также связанных с ней структур будет принято 1 сентября. Министр отметил, что совместное обращение с Арменией было направлено действующему председателю организации. Также заявление распространили среди стран-участниц ОБСЕ.

