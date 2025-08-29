День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 11:52

«Превратить в металлолом»: в Ростехе описали мощь российской «Малки»

Ростех: российская САУ «Малка» способна превратить любой танк в металлолом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская самоходная артиллерийская установка «Малка» способна превратить любой танк в металлолом и перевернуть технику противника вверх гусеницами, сообщили в пресс-службе корпорации «Ростех». Там подчеркнули, что боеприпасы отечественной САУ обладают разрушительной мощностью.

Снаряды «Малки» обладают большой разрушительной мощностью. Гаубица может «сложить» укрепленный объект, перевернуть бронетехнику вверх гусеницами и превратить танк в металлолом, — говорится в заявлении.

В Ростехе добавили, что «Малка» была модернизирована с учетом пожеланий военнослужащих, а также на основе опыта специальной операции. В частности, она получила новую ходовую часть. Кроме того, обновлены приборы связи, управления и контроля САУ. Это значительно повысило мобильность «Малки» и скорость ее стрельбы.

Ранее в Ростехе сообщили, что связка многоцелевого истребителя Су-35С и истребителя-бомбардировщика Су-34 способна выполнять наиболее сложные тактические задачи на передовой. В корпорации назвали подобное взаимодействие «ударным кулаком».

Ростех
САУ
ВС РФ
военная техника
