«Превратить в металлолом»: в Ростехе описали мощь российской «Малки»

Российская самоходная артиллерийская установка «Малка» способна превратить любой танк в металлолом и перевернуть технику противника вверх гусеницами, сообщили в пресс-службе корпорации «Ростех». Там подчеркнули, что боеприпасы отечественной САУ обладают разрушительной мощностью.

Снаряды «Малки» обладают большой разрушительной мощностью. Гаубица может «сложить» укрепленный объект, перевернуть бронетехнику вверх гусеницами и превратить танк в металлолом, — говорится в заявлении.

В Ростехе добавили, что «Малка» была модернизирована с учетом пожеланий военнослужащих, а также на основе опыта специальной операции. В частности, она получила новую ходовую часть. Кроме того, обновлены приборы связи, управления и контроля САУ. Это значительно повысило мобильность «Малки» и скорость ее стрельбы.

