Платья гимназисток, пионерские галстуки: фото с выставки о школьной форме

Белоснежные платья гимназисток, красные пионерские галстуки, фуражки, фартуки и воротнички можно увидеть на первой линии ГУМа в Москве. Накануне в торговом комплексе открылась выставка «История школьной формы 1900–2025».

На торжественной церемонии присутствовали министр просвещения России Сергей Кравцов, а также управляющий ГУМом и председатель наблюдательного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович. Выставка проработает до конца сентября.

«Взрослые вспомнят свое детство с контрольными без подготовки и тайными записками на уроках, а молодежь узнает, в чем ходили в школу их бабушки и дедушки. Здесь найдут отклик и ностальгия родителей, и любопытство детей, и интерес дизайнеров к стилю разных эпох», — говорится в пресс-релизе, подготовленном к мероприятию.

Кравцов прокомментировал информацию о том, что Минпросвещения якобы определило единый стандарт формы всех школ. Речь идет о новых образцах одежды для мальчиков и девочек бордового и черного цветов. По его словам, ведомство не участвовало в разработке макета новой школьной формы, вызвавшего общественный резонанс. Он напомнил, что закон позволяет руководителям школ самим определять тот или иной фасон одежды для учеников.

«Буквально месяц назад в СМИ говорилось о том, что Министерство просвещения рекомендует определенную школьную форму, это абсолютно не соответствует действительности», — заявил Кравцов.

