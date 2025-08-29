Платья гимназисток, пионерские галстуки: фото с выставки о школьной форме
Выставка «История школьной формы 1900–2025» в московском ГУМе
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Белоснежные платья гимназисток, красные пионерские галстуки, фуражки, фартуки и воротнички можно увидеть на первой линии ГУМа в Москве. Накануне в торговом комплексе открылась выставка «История школьной формы 1900–2025».
На торжественной церемонии присутствовали министр просвещения России Сергей Кравцов, а также управляющий ГУМом и председатель наблюдательного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович. Выставка проработает до конца сентября.
«Взрослые вспомнят свое детство с контрольными без подготовки и тайными записками на уроках, а молодежь узнает, в чем ходили в школу их бабушки и дедушки. Здесь найдут отклик и ностальгия родителей, и любопытство детей, и интерес дизайнеров к стилю разных эпох», — говорится в пресс-релизе, подготовленном к мероприятию.
Кравцов прокомментировал информацию о том, что Минпросвещения якобы определило единый стандарт формы всех школ. Речь идет о новых образцах одежды для мальчиков и девочек бордового и черного цветов. По его словам, ведомство не участвовало в разработке макета новой школьной формы, вызвавшего общественный резонанс. Он напомнил, что закон позволяет руководителям школ самим определять тот или иной фасон одежды для учеников.
«Буквально месяц назад в СМИ говорилось о том, что Министерство просвещения рекомендует определенную школьную форму, это абсолютно не соответствует действительности», — заявил Кравцов.
Кадры самых интересных экспонатов выставки — в фотогалерее NEWS.ru.
Выставка «История школьной формы 1900–2025» в московском ГУМе
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Выставка «История школьной формы 1900–2025» в московском ГУМе
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Выставка «История школьной формы 1900–2025» в московском ГУМе
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и предприниматель и Михаил Куснирович на выставке «История школьной формы 1900–2025» в московском ГУМе
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на выставке «История школьной формы 1900–2025» в московском ГУМе
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Выставка «История школьной формы 1900–2025» в московском ГУМе
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Выставка «История школьной формы 1900–2025» в московском ГУМе
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Выставка «История школьной формы 1900–2025» в московском ГУМе
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Выставка «История школьной формы 1900–2025» в московском ГУМе
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Выставка «История школьной формы 1900–2025» в московском ГУМе
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Выставка «История школьной формы 1900–2025» в московском ГУМе
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Выставка «История школьной формы 1900–2025» в московском ГУМе
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Выставка «История школьной формы 1900–2025» в московском ГУМе
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Выставка «История школьной формы 1900–2025» в московском ГУМе
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Выставка «История школьной формы 1900–2025» в московском ГУМе
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru