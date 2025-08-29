День знаний — 2025
29 августа 2025 в 11:53

В Госдуме объяснили, после чего Россия стала готова к диалогу с Европой

Депутат Алтухов: Россия готова к диалогу с Европой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия готова к диалогу с Евросоюзом после того, как Германия обнародовала национальную принадлежность подозреваемых в подрыве «Северных потоков», заявил NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Алтухов. По его словам, в немецком обществе наметилась тенденция на нормализацию внешнеэкономических связей с Россией.

Решение Германии обнародовать национальную принадлежность подозреваемых и продолжить расследование после того, как Дания и Швеция закрыли свои дела, является многогранным и продиктовано несколькими факторами. В первую очередь, внутриполитическим давлением. В немецком обществе и политическом истеблишменте растет запрос на нормализацию внешнеэкономических связей с Россией, — подчеркнул парламентарий.

Как рассказал Алтухов, обнародование информации о подозреваемых с украинским гражданством могли обеспечить для того, чтобы снять прямые подозрения с США, а затем «переложить вину на украинских патриотов» и усилить давление на Киев. Он добавил, что сценарий с подрывом трубопровода «Дружба» аналогичен ситуации с «Северными потоками».

Технически уцелевшая нитка «Северного потока 2» может быть запущена в относительно короткие сроки. Восстановление же поврежденных линий потребует значительных финансовых затрат и времени. Как неоднократно заявлял президент России Владимир Путин, наша страна готова к сотрудничеству: «Мяч на стороне Европы», — добавил депутат.

Ранее политический эмигрант и экс-участник «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Сергей Сановский заявил, что за терактом на газопроводе «Северный поток» стоит не Вашингтон, а Лондон. По его словам, американцы знали о плане диверсии, но не играли главной роли в ее подготовке.

