Назван важный нюанс, который помешает Украине использовать Tomahawk

Ракеты Tomahawk представляют собой слишком сложное оружие для ВСУ, что затруднит их применение в боевых условиях, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов. По его словам, украинским специалистам потребуется не меньше двух месяцев на подготовку к использованию вооружения.

Tomahawk — крылатые ракеты, которые считаются стратегически важными ударными силами военно-морского флота США. Их очень трудно программировать и эксплуатировать. Если переучивать и готовить специалистов Украины, начиная даже с сегодняшнего дня, то на это уйдет минимум два-три месяца. Передача технологических процессов, подготовка специалистов и техники, узлов хранения, инфраструктуры, подлежащей для обслуживания и обеспечения Tomahawk, — очень сложное хозяйство, — отметил Попов.

По его словам, для этого снова будут задействованы американские военные. Генерал пояснил, что для обслуживания Tomahawk требуется целый комплекс сил и средств, который имеется только в США и странах НАТО.

[Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) хотел бы поговорить о том, как [ракеты] обслуживать и поставлять, и кого направлять из специалистов, сопровождающих инструкторов и добровольцев. Не исключено, что он пытается это сделать через какие-то европейские государства, которые эксплуатируют эти ракеты. Это очень большая проблема, — заключил Попов.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что на встрече контактной группы по Украине и министров обороны альянса в Брюсселе вопрос о поставках ракет Tomahawk обсуждаться не будет. По его словам, этот вопрос является двусторонним.