Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 17:45

Назван важный нюанс, который помешает Украине использовать Tomahawk

Генерал Попов назвал Tomahawk слишком сложными для ВСУ ракетами

Силуэты ракет Tomahawk Силуэты ракет Tomahawk Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ракеты Tomahawk представляют собой слишком сложное оружие для ВСУ, что затруднит их применение в боевых условиях, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов. По его словам, украинским специалистам потребуется не меньше двух месяцев на подготовку к использованию вооружения.

Tomahawk — крылатые ракеты, которые считаются стратегически важными ударными силами военно-морского флота США. Их очень трудно программировать и эксплуатировать. Если переучивать и готовить специалистов Украины, начиная даже с сегодняшнего дня, то на это уйдет минимум два-три месяца. Передача технологических процессов, подготовка специалистов и техники, узлов хранения, инфраструктуры, подлежащей для обслуживания и обеспечения Tomahawk, — очень сложное хозяйство, — отметил Попов.

По его словам, для этого снова будут задействованы американские военные. Генерал пояснил, что для обслуживания Tomahawk требуется целый комплекс сил и средств, который имеется только в США и странах НАТО.

[Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) хотел бы поговорить о том, как [ракеты] обслуживать и поставлять, и кого направлять из специалистов, сопровождающих инструкторов и добровольцев. Не исключено, что он пытается это сделать через какие-то европейские государства, которые эксплуатируют эти ракеты. Это очень большая проблема, — заключил Попов.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что на встрече контактной группы по Украине и министров обороны альянса в Брюсселе вопрос о поставках ракет Tomahawk обсуждаться не будет. По его словам, этот вопрос является двусторонним.

США
Украина
Tomahawk
ВСУ
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киев ударил беспилотником по двум российским чиновникам
Получает миллионы? Какая пенсия у Пугачевой в РФ, отберут ли у нее выплату
Ученые назвали специи, которые замедляют старение организма
Сербия захотела выкупить у «Газпрома» долю в NIS
В Минфине раскрыли, сколько США каждый день теряют на шатдауне
Суд вынес вердикт в отношении экс-зампрокурора Белгородской области
Из квартиры российской ученой украли сейф с элитными драгоценностями
Пенсионер спилил в парке качели, чтобы поставить у себя на даче
Лавров раскрыл суть одной просьбы России к США насчет Украины
Трубочки со сгущенкой: добавьте к рецепту магию советского детства
Металл в строительстве: на что делают ставку застройщики в 2025 году
Лавров признал заслуги жены Трампа в возвращении детей в контексте Украины
Японский сумоист объяснил, почему променял футбол на борьбу
Лавров назвал имя «русофоба из первых рядов»
«Горе наше»: раскрыто, сколько получает Пугачева за звание народной артистки
Лавров раскрыл свое отношение к Уиткоффу
Латвия, развод с Матвеевым, рождение дочери: как живет актриса Яна Сексте
Депутат одним словом описал лишение фигуристки гражданства Литвы
Суд признал запрещенными публикации секс-коуча Алекса Лесли
Лавров назвал истинное значение саммита на Аляске
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.