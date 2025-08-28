Куриные кармашки с сырно-грибной начинкой! Вы полюбите куриную грудку

Куриные кармашки с сырно-грибной начинкой! Вы полюбите куриную грудку! Нежное мясо, тающая сырная начинка и ароматные грибы создают восхитительный дуэт вкусов. Идеальное блюдо для праздничного стола и повседневного ужина — готовится просто, а результат впечатляет!

Ингредиенты

Филе куриное — 500 г

Сыр твердый — 60 г

Помидоры — 50 г

Шампиньоны — 70 г

Сметана 15% — 2 ст. л.

Петрушка свежая — пучок

Соль, перец черный молотый — по вкусу

Помидоры для подложки — 1-2 шт.

Приготовление

Куриное филе промойте и обсушите, сделайте глубокие боковые разрезы вдоль грудки, формируя кармашки. Натрите мясо солью и перцем снаружи и внутри разрезов. Для начинки натрите сыр на средней терке, помидоры и шампиньоны нарежьте мелкими кубиками, петрушку измельчите. Смешайте все компоненты начинки со сметаной, посолите по вкусу. На дно формы для запекания выложите нарезанные кружочками помидоры. Наполните куриные кармашки начинкой, выкладывая ее с горкой. Выложите фаршированные грудки на томатную подложку. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–35 минут до золотистой корочки и полной готовности курицы. Дайте блюду настояться 5–7 минут перед подачей. Подавайте с овощным гарниром или свежим салатом.

