28 августа 2025 в 17:00

Куриные кармашки с сырно-грибной начинкой! Вы полюбите куриную грудку

Куриные кармашки с сырно-грибной начинкой! Вы полюбите куриную грудку! Нежное мясо, тающая сырная начинка и ароматные грибы создают восхитительный дуэт вкусов. Идеальное блюдо для праздничного стола и повседневного ужина — готовится просто, а результат впечатляет!

Ингредиенты

  • Филе куриное — 500 г
  • Сыр твердый — 60 г
  • Помидоры — 50 г
  • Шампиньоны — 70 г
  • Сметана 15% — 2 ст. л.
  • Петрушка свежая — пучок
  • Соль, перец черный молотый — по вкусу
  • Помидоры для подложки — 1-2 шт.

Приготовление

  1. Куриное филе промойте и обсушите, сделайте глубокие боковые разрезы вдоль грудки, формируя кармашки. Натрите мясо солью и перцем снаружи и внутри разрезов. Для начинки натрите сыр на средней терке, помидоры и шампиньоны нарежьте мелкими кубиками, петрушку измельчите. Смешайте все компоненты начинки со сметаной, посолите по вкусу.
  2. На дно формы для запекания выложите нарезанные кружочками помидоры. Наполните куриные кармашки начинкой, выкладывая ее с горкой. Выложите фаршированные грудки на томатную подложку. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–35 минут до золотистой корочки и полной готовности курицы. Дайте блюду настояться 5–7 минут перед подачей. Подавайте с овощным гарниром или свежим салатом.

Ранее мы готовили картофельный пирог с курицей и кабачком! Летний шедевр — все просят рецепт.

курица
сыр
помидоры
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
