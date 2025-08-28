Названы скрытые болезни, которые могут быть у людей с холодными руками

Названы скрытые болезни, которые могут быть у людей с холодными руками Хирург Умнов: холодные руки могут говорить о сахарном диабете или гипотиреозе

Люди, чьи руки остаются холодными даже в жаркую погоду, могут иметь скрытые заболевания, предупредил преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. По его словам, которые приводит Lenta.ru, это может говорить о наличии сахарного диабета, гипотиреоза, остеохондроза или железодефицитной анемии.

Пальцы рук холодеют также при гипотиреозе, сахарном диабете, железодефицитной анемии, остеохондрозе, отеке конечностей. Также возможно похолодание рук при длительном занятии определенного положения, например в стоячем положении или утром после просыпания, — рассказал Умнов.

Он добавил, что определить точную причину холодных рук помогут различные анализы. Хирург посоветовал проверить уровень железа или гормонов щитовидной железы, а также сделать МРТ шейного отдела позвоночника, ангиографию и УЗДГ артерий верхних конечностей.

Ранее кардиолог Мария Глезер назвала курение и неправильное питание главными факторами развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, данные привычки приводят к появлению проблем с холестерином.