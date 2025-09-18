Россиянам рассказали, почему важно не пропускать завтрак по утрам Кардиолог Ерусланова: пропуск завтрака может привести к проблемам с сердцем

Пропуск завтрака грозит развитием сердечно-сосудистых заболеваний, заявила KP.RU врач-кардиолог Ксения Ерусланова. По ее словам, отказ от утренней пищи способствует выработке гормона стресса кортизол, что, в свою очередь, приводит к образованию атеросклеротических бляшек. При этом механизм выработки этого вещества не срабатывает при осознанном пропуске завтрака в рамках интервальной диеты или во время религиозного поста.

Когда человек регулярно пропускает прием пищи из-за нехватки времени или стрессовой ситуации, в его организме вырабатывается гормон стресса — кортизол, — сказала Ерусланова.

Ранее нутрициолог Наталья Чаевская заявила, что отсутствие утреннего приема пищи серьезно вредит не только физическому, но и ментальному здоровью, увеличивая риск развития депрессивных состояний и хронической усталости. Она добавила, что пропуск завтрака снижает работоспособность и концентрацию внимания.

До этого кардиолог Анастасия Щербак заявила, что пить кофе сразу после пробуждения не лучшая идея. Она пояснила, что утром в организме и так высок уровень кортизола — гормона бодрости.