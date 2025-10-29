Дерматолог перечислила главные признаки меланомы

Асимметричность, кровоточивость, неравномерный цвет, неровные или размытые края родинки могут указывать на меланому, заявила «Вечерней Москве» дерматолог Ирина Куракина. Если диаметр образования достигает более шести миллиметров, следует также насторожиться.

Любой из этих признаков — веский повод немедленно показаться врачу. В случае с меланомой счет часто идет на недели, ранняя диагностика спасает жизнь, — отметила Куракина.

Она добавила, что заподозрить это заболевание можно по изменениям родинки, например, ее формы, размера, цвета, появлению корочки или зуда. В группу повышенного риска входят люди с I и II фототипом кожи, обладатели большого количества родимых пятен и те, у кого в семейной истории были случаи меланомы.

Ранее онколог Антон Гурин заявил, что солярии необходимо полностью запретить в России, чтобы снизить риски развития рака у граждан. Он напомнил, что во время таких процедур люди находятся под существенным воздействием ультрафиолета.