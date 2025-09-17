Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 11:14

Из головы годовалого ребенка достали восемь личинок

В Новосибирске хирурги достали из головы годовалого ребенка восемь личинок овода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске врачи провели операцию годовалому ребенку, из головы которого извлекли восемь личинок овечьего овода, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Малыша доставили в стационар, а хирурги провели операцию под общим наркозом.

После удаления паразитов раны тщательно обработали антисептическими средствами. На полное заживление потребуется от пяти до семи дней. Операция прошла без осложнений, состояние малыша оценивается как удовлетворительное, и его уже отпустили домой.

Заведующий хирургическим отделением Денис Щетинин пояснил, что самка овода при укусе повреждает кожу и оставляет в ранке яйца. Со временем на месте укуса формируется небольшой узелок, который воспаляется и покрывается коркой. Главный признак, на который должны обратить внимание родители, — крошечное отверстие в центре этого узелка, через него иногда можно увидеть движение личинки.

Ранее жителю Новосибирской области, лишившемуся почти половины черепной коробки в результате дорожно-транспортного происшествия, провели хирургическую операцию с установкой титанового импланта. Инцидент произошел в октябре 2024 года, когда пешехода внезапно сбил автомобиль. Из-за полученных тяжелых травм врачи приняли решение о проведении декомпрессивной трепанации для спасения жизни пострадавшего.

