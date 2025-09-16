Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 12:52

Российские врачи «нарастили» мужчине полголовы после жуткого ДТП

Потерявшему полчерепа в ДТП новосибирцу вживили титановую пластину

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Житель Новосибирской области лишился почти половины черепа в результате ДТП, передает KP.RU. После аварии мужчине провели операцию с установкой титанового импланта.

Авария произошла в октябре 2024 года — тогда пешехода внезапно сбил автомобиль. Из-за тяжелых травм врачи приняли решение о декомпрессивной трепанации, чтобы спасти жизнь пострадавшего.

Операция прошла в Новосибирском НИИТО им. Я. Л. Цивьяна. Сейчас пациент проходит курс восстановительного лечения.

Ранее в Архангельске мотоциклист выжил после серьезной аварии на Комсомольской улице. По предварительным данным, водитель автомобиля не уступила дорогу, и байкер врезался в машину на большой скорости. Пострадавший отделался травмами, его доставили в больницу.

В Санкт-Петербурге до этого мотоциклист получил серьезные травмы в ДТП с автомобилем Skoda на пересечении улиц Маршала Жукова и Солдата Корзуна. Водитель иномарки внезапно совершил маневр без поворотника, что привело к столкновению — байкера выбросило из седла. Пострадавший повредил ногу.

Новосибирск
ДТП
аварии
операции
головы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Учительница совращала школьника и предложила встретиться через пару лет
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.