Российские врачи «нарастили» мужчине полголовы после жуткого ДТП

Житель Новосибирской области лишился почти половины черепа в результате ДТП, передает KP.RU. После аварии мужчине провели операцию с установкой титанового импланта.

Авария произошла в октябре 2024 года — тогда пешехода внезапно сбил автомобиль. Из-за тяжелых травм врачи приняли решение о декомпрессивной трепанации, чтобы спасти жизнь пострадавшего.

Операция прошла в Новосибирском НИИТО им. Я. Л. Цивьяна. Сейчас пациент проходит курс восстановительного лечения.

