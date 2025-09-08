Мотоциклист взмыл в воздух после столкновения с автомобилем В Петербурге мотоциклист получил тяжелую травму ноги в ДТП с автомобилем

В Санкт-Петербурге мотоциклист несколько раз перевернулся в воздухе и получил серьезные травмы в ДТП с легковым автомобилем, передает Telegram-канал «78». Авария произошла рано утром на пересечении улиц Маршала Жукова и Солдата Корзуна.

Мотоциклист передвигался на небольшой скорости. Водитель Skoda внезапно совершил маневр, не включив поворотник. В результате столкновения байкера выбило из седла, после чего он упал на асфальт. При падении мужчина серьезно повредил ногу.

Ранее в Санкт-Петербурге инспектор ГИБДД сбил мотоциклиста во время погони. Мужчина проигнорировал требование остановиться, после чего началось преследование. Байкер не получил серьезных травм, но выразил недовольство и добавил, что раньше сам служил в ДПС.

До этого на Малоохтинской набережной Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП. Внедорожник сначала протаранил Opel, а потом задел еще несколько автомобилей и мотоцикл. Всего пострадали пять машин и один мотоцикл. Сам автомобиль зачинщика массовой аварии перевернулся.