Названы главные факторы развития сердечно-сосудистых болезней

Курение, ожирение и плохое питание увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, заявила «Радио 1» кардиолог Мария Глезер. Это также факторы появления проблем с холестерином.

Ожирение само по себе меняет уровень холестерина. У курящего человека до 12 раз увеличивается риски, — предупредила Глезер.

Она отметила, что для профилактики проблем с сердцем и сосудами, следует отказаться от вредной привычки и добавить в рацион побольше овощей и фруктов. При этом важно употреблять постное, а не жирное мясо. Например, курицу, индейку, кролика или говядину.

Мария Глезер ранее заявила, что частицы низкой плотности в составе липидов зачастую называют «плохим» холестерином. Она отметила, что в них содержатся триглицериды, способные проникать в сосудистую стенку и вызывать сердечно-сосудистые болезни.