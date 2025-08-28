День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 12:36

Названы главные факторы развития сердечно-сосудистых болезней

Кардиолог Глезер заявила, что курение повышает риск сердечно-сосудистых болезней

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Курение, ожирение и плохое питание увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, заявила «Радио 1» кардиолог Мария Глезер. Это также факторы появления проблем с холестерином.

Ожирение само по себе меняет уровень холестерина. У курящего человека до 12 раз увеличивается риски, — предупредила Глезер.

Она отметила, что для профилактики проблем с сердцем и сосудами, следует отказаться от вредной привычки и добавить в рацион побольше овощей и фруктов. При этом важно употреблять постное, а не жирное мясо. Например, курицу, индейку, кролика или говядину.

Мария Глезер ранее заявила, что частицы низкой плотности в составе липидов зачастую называют «плохим» холестерином. Она отметила, что в них содержатся триглицериды, способные проникать в сосудистую стенку и вызывать сердечно-сосудистые болезни.

заболевания
ожирение
курение
кардиологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, во сколько обойдется пошив школьной формы
Бразилия показала своих участников на «Интервидении»
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 28 августа, фото, видео
Энергетик объяснил, почему даже восстановление не поможет запустить «СП»
«Гадость американская»: Лукашенко пригрозил бывшим ресторанам McDonald’s
Лукашенко признался, почему правит авторитарно
Песков раскрыл, с кем встретится Путин 28 августа
Директора «России сегодня» похоронили на Троекуровском кладбище
В Кабардино-Балкарии камнепад унес жизнь известного альпиниста
Школа в Петербурге заплатит родителям ученика за инцидент на перемене
Садовод дала советы, как лучше хранить домашние закрутки
В Кремле объяснили, как относятся к западному фильму о жизни Путина
В Кремле высказались о расследовании подрывов «Северных потоков»
«Огромный заряд»: военэксперт о мощных ударах России по объектам ВСУ
«Утка»: Песков о полетах российских разведдронов над Германией
Кириленко раскрыл, как повлияет на Россию пропуск Евробаскета-2025
Энергетик ответил, возможно ли восстановить «Северные потоки»
Раскрыта причина, из-за которой Орбакайте не может выступать в России
В Кремле подтвердили стабильность российского рынка топлива
Песков высказался о договоренностях по воздушному перемирию с Украиной
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.