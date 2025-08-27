День знаний — 2025
27 августа 2025 в 17:52

Кардиолог объяснила, какой холестерин считается «плохим»

Кардиолог Глезер: частицы низкой плотности в составе липидов вредят организму

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Частицы низкой плотности в составе липидов зачастую называют «плохим» холестерином, заявила «Радио 1» кардиолог Мария Глезер. Она отметила, что в них содержатся триглицериды, способные проникать в сосудистую стенку и вызывать сердечно-сосудистые болезни.

Холестерин нужен для строения клеточных мембран, гормонов, синтеза витаминов. На уровень холестерина влияют наследственные патологии и диабет, который может менять уровни липидов и их соотношения, — объяснила Глезер.

Врач предупредила, что «плохой» холестерин впоследствии может привести к инфарктам и инсультам. Нормальный уровень холестерина можно выявить, сдав специальный анализ крови.

Ранее иранские ученые выяснили, что натуральное соединение теобромин, содержащееся в шоколаде, способно повышать уровень «хорошего» холестерина. Они проанализировали воздействие шоколада на людей с метаболическим синдромом.

