Ученые обнаружили неожиданную пользу шоколада

Натуральное соединение теобромин, содержащееся в шоколаде, способно повышать уровень «хорошего» холестерина (липопротеинов высокой плотности или ЛПВП), пишет EatingWell со ссылкой на иранских ученых. Они проанализировали воздействие шоколада на людей с метаболическим синдромом.

Исследование проводилось среди 72 взрослых с лишним весом и нарушениями обмена веществ. В течение 12 недель участники получали добавки теобромина. В результате у них наблюдалось умеренное повышение уровня ЛПВП, но оно все-таки оказалось незначительным для достижения выраженного терапевтического эффекта.

Какао традиционно связывают с пользой для сердца, ведь оно содержит антиоксиданты, такие как полифенолы и флаванолы. Эти вещества могут снижать уровень сахара в крови, «плохого» холестерина и артериального давления.

Ранее диетолог Роман Пристанский заявил, что натуральный шоколад содержит магний и цинк. Он отметил, что это хороший источник этих веществ, но полностью восполнить их можно только при разнообразном питании. Также специалист предупредил, что резкий отказ от сладкого может негативно сказаться на нервной системе и привести к срывам. Лучше не исключать десерты совсем, а просто сократить их количество.