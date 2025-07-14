Названа неочевидная польза шоколада

В натуральном шоколаде содержится магний и цинк, заявил «Радио 1» диетолог Роман Пристанский. По его словам, при покупке этого лакомства важно обращать внимание на процент кофеина в составе.

Шоколад радует с точки зрения наличия магния и цинка. Это хороший источник для его натурального употребления без каких-либо добавок. Конечно, для полного получения этих веществ нужен разнообразный стол, не только шоколад, но тем не менее, — отметил Пристанский.

По словам диетолога, многие люди, отказываясь от сладкого, испытывают психологические трудности, потому что нервная система не справляется. Это чревато пищевыми срывами. Поэтому нужно корректировать свой план питания и, например, не убирать сладкое, а сокращать.

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух ранее заявила, что белый шоколад считается самым вредным и высококалорийным. Она отметила, что в этом десерте отсутствует какао, зато содержится много сахара и масла. При этом даже молочный и темный шоколад являются высокоуглеводными.